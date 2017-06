2017-06-09 21:21:31.0

Viernheim Massenkarambolage auf A6: Zwei Tote und vier Schwerverletzte

Bei einem folgenschweren Auffahrunfall auf der Autobahn 6 sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Verkehrteilnehmer wurden schwer verletzt.

Das teilte ein Polizeisprecher im hessischen Darmstadt mit. Unfallverursacher sei ein Sattelschlepper gewesen, der auf ein Stauende zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen auffuhr. Insgesamt neun Fahrzeuge waren nach Angaben des Sprechers in den Unfall verwickelt, neben dem Lkw noch acht Autos.

Insgesamt nennt das Polizeipräsidium Südhessen in einer Presseerklärung zwei Tote, vier Schwer- und zwei Leichtverletzte sowie einen Gesamtschaden von etwa 250.000 Euro als traurige Bilanz des schrecklichen Unfalls.

ANZEIGE

Weiter berichtet die Polizei, dass ein Sachverständiger nun den Hergang des Unglücks untersuchen soll. Aus diesem Grund wurden auch alle beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.

Am Freitagabend wurde die A6 vom Autobahndreieck Viernheim an in Richtung Kaiserslautern gesperrt.

dpa/AZ