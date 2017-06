2017-06-08 18:33:00.0

Pop-Star Phil Collins muss nach Sturz im Hotelzimmer Konzerte verschieben

Beim nächtlichen Toilettengang stürzte Phil Collins und zog sich dabei eine schwere Wunde im Gesicht zu. Er muss vorerst im Krankenhaus bleiben, Konzerte wurden verschoben.

Der britische Musiker Phil Collins (66) ist bei einem nächtlichen Toilettenbesuch in seinem Hotelzimmer in London gestürzt und hat sich eine schwere Wunde im Gesicht zugezogen. Der frühere Genesis-Sänger sei über einen Stuhl gefallen und habe sich in der Nähe eines Auges verletzt, berichtete die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag. Zuvor hatte Collins ein Konzert seine Comeback-Tour in der Royal Albert Hall gespielt.

Der Musiker sei ins Krankenhaus gebracht worden, wo die Wunde genäht wurde. Dort solle er 24 Stunden zur Beobachtung bleiben.

Collins' Londoner Konzerte am Donnerstag und Freitag wurden auf November verschoben. "Phil entschuldigt und bedankt sich bei den Fans", erklärte sein Management. Ein geplanter Auftritt in Köln am Sonntag sei aber nicht in Gefahr.

AZ/dpa