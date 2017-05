2017-05-09 14:00:51.0

Karlsruhe Polizei rettet Entenfamilie aus Gully

Polizisten retten eine Ente von einer vielbefahrenen Straße und ihre acht Küken aus einem Gully. Was danach mit der Tierfamilie geschieht.

Polizisten haben eine Ente und acht Küken von einer stark befahrenen Straße gerettet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Autofahrer die Entenfamilie am Montag auf einer wichtigen Zubringer- und Umgehungsstraße gesichtet. Beamte entdeckten dann eine Ente, die auf dem Standstreifen hin und her lief.

Auch nach ihrer Rettung beruhigte sie sich nicht. Der Grund: Ihre acht Küken waren bei dem Ausflug auf die Straße in einen Gully gestürzt. Die Beamten retten daraufhin auch den Nachwuchs - und brachten die Familie in einen Park, "wo alle Neune wieder loswatschelten, als ob nichts geschehen wäre". dpa

