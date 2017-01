2017-01-17 10:52:00.0

Musik "Troubled Times": Green Day veröffentlichen Anti-Trump-Video

Ein weinender Martin Luther King und wütende Protestanten: Die Punkrock-Band Green Day ist offenbar kein Fan des gewählten Präsidenten Donald Trump.

Die Punkrock-Band Green Day hat ein neues Anti-Trump-Video zum Song "Troubled Times" veröffentlicht. Zu illustrierten Bildern des weinenden Bürgerrechtlers Martin Luther King oder Protestanten mit Plakaten ("Against racist hate") singt Frontsänger Billie Joe Armstrong Zeilen wie diese:

What part of history we learned

When it's repeated

Some things will never overcome

If we don't seek it

The world stops turning

Paradise burning

So don't think twiceWe live in troubled times

Das neue Musikvideo sehen Sie hier: