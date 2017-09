2017-09-21 06:22:00.0

Sprache Wie geht es der deutschen Sprache vong Rechtschreibung her?

Welche Folgen haben Jugend-Slang und Internet-Chats? Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung macht sich keine Sorgen. Warum die Experten den Sprachwandel gelassen sehen. Von Wolfgang Schütz

Da ist etwa die Sache mit dem „Vong“. Das schwappte ja als jugendliche Sprachverhunzung in die ohnehin oft hanebüchene Schriftsprache im Internet und dann kokett in Werbung, die Jugendliche ansprechen sollten. In der Logik: „Das Wetter ist schön vong Sonne her.“ Also als Ersatz für die im Deutschen ja ach so komplizierte Genetiv-Konstruktion nach „wegen“. Typische Verblödung eben. Bloß, dass sich irgendwann herausstellte: Die „Vong“-Sprache selbst war eine Erfindung von Erwachsenen, um die Jugendsprache auf die Schippe zu nehmen. Der Urheber nennt sich Willy Nachdenklich.

Aber es gibt doch auch echte Sprachverhunzung durch die Jugend, im Internet, vong Migrationseinflüssen her, die dieser Willy ja bloß ironisieren wollte – die sagen doch „isch geh Schule“, tippen „I bims“ statt „Ich bin’s“, heißen Heinz und schreiben sich „H1“. Und darum wacht die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung über díe Entwicklung. Am Mittwoch nun stellt die ihren zweiten „Bericht zur Lage der Deutschen Sprache“ in Berlin vor. Und das Gesamturteil der Experten lautet: „Die Lage der deutschen Sprache ist sehr gut.“

Jugendliche kennen sehr wohl die korrekte Standardsprache

Echt jetzt? Auch vong Rechtschreibung her? Die Forscher sagen, Jugendliche und User kennen sehr wohl die korrekte Standardsprache, betrieben die Abweichung aber als kreatives Spiel (teils mit durch zu schnelles Tippen entstandenen Fehlern). Oder sie setzten sie zur Abgrenzung ein. Generell aber gebe es heute so viel Standard in der Sprache wie noch nie, dessen Akzeptanz nehme auch eher zu. Und so könne man dem ohnehin nicht zu stoppenden Sprachwandel gelassen gegenüber stehen. Übelst nice, oder?