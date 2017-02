2017-02-26 11:02:46.0

Bundestagswahl 2017 Bericht: Innenministerium will Smartphones in Wahlkabinen verbieten

Fotografieren verboten? Einem Bericht zufolge will das Innenministerium noch vor der Bundestagswahl verbieten, dass in Wahlkabinen mit Smartphones gefilmt oder fotografiert wird.

Das Bundesinnenministerium will laut Spiegel ausdrücklich verbieten, dass in Wahlkabinen mit Smartphones gefilmt oder fotografiert wird. Wie das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, soll eine entsprechende Regelung noch vor der Bundestagswahl verabschiedet werden. "Zum Schutz des Wahlgeheimnisses" solle in der Wahlordnung klargestellt werden, dass nicht fotografiert oder gefilmt werden dürfe.

Hintergrund ist dem Bericht zufolge eine Begebenheit aus dem US-Wahlkampf: Donald Trumps Sohn Eric hatte noch aus der Wahlkabine einen Tweet samt Foto seiner Stimme für den Vater abgesetzt. dpa