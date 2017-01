2017-01-31 06:21:00.0

Porträt Chefberater von Donald Trump: Wer ist eigentlich Stephen "Steve" Bannon?

Stephen "Steve" Bannon ist die rechte Hand von Donald Trump und soll der Kopf hinter dem Einreiseverbot für Menschen aus muslimischen Ländern sein. Wer ist dieser Mann?

Stephen Kevin "Steve" Bannon hat in den USA mittlerweile viel Einfluss. Donald Trump holte ihn nach der Wahl als Chefberater ins Weiße Haus. In dieser Position legt sich der 62-Jährige gerne mit den Medien an. Er sieht sie als Opposition, die "sich schämen und den Mund halten" sollten.

Nun steht Steve Bannon wieder im Rampenlicht. Denn von ihm soll das Gesetz stammen, das Menschen aus mehreren muslimischen Ländern 90 Tage lang die Einreise in die USA verbietet - und gegen das es unter anderem von amerikanischen Konzernen und der Opposition massiven Widerstand gibt. Der Bundesstaat Washington kündigte sogar Klage gegen die Trump-Regierung an.

Von Anfang an war klar, dass Donald Trump mit Steve Bannon auf einen polarisierenden Chefberater setzt. Denn schon in der Vergangenheit fiel er durch seine nationalistische Haltung auf.

Stephen "Steve" Bannon leitete "Breitbart News"

Vor seinem Posten als Chefberater von Donald Trump führte Steve Bannon die Website "Breitbart News", die seit Jahren erbittert gegen die Clintons kämpft und sich oft rechter Verschwörungstheorien bedient. Im Wahlkampf unterstützte Breitbart Trump mit umstrittener Propaganda. Die US-Seite von Buzzfeed kommentierte das so: "Breitbart? Kein Journalismus. Medienaktivismus."

Steve Bannon hat mit seiner Seite dazu beigetragen, dass die Tea Party erstarkt ist, durch die die Republikaner vor einigen Jahren weiter nach rechts gerückt waren. Das "Bloomberg Magazine" kommentierte das sogar mit einem Vergleich mit der NS-Zeit in Deutschland: Bannon habe für die Tea Party eine ähnliche Rolle gespielt wie Leni Riefenstahl für Adolf Hitler.

Trumps Chefberater Steve Bannon gilt als intelligent und rücksichtslos

Früher arbeitete Steve Bannon für Goldman Sachs, womit er in die Welt der Reichen aufstieg - wie so viele im Team von Donald Trump. Nun hat der Hardliner endgültig großen politischen Einfluss errungen. Dabei wird ihm nachgesagt, dass er intelligent und rücksichtslos für seine Überzeugungen eintrete.

Wie sehr Donald Trump auf ihn setzt, zeigt sich nicht nur beim Einreiseverbot: Der US-Präsident sicherte Steve Bannon jüngst per Dekret einen permanenten Sitz im Nationalen Sicherheitsrat und baute ihn zu seinen Gunsten um. dpa, AZ

