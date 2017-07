2017-07-03 20:19:00.0

Wetter Der Sommer kommt zurück

Ab an den See? Im Laufe der Woche wird es wieder richtig heiß. Am Donnerstag lassen sich sogar wieder 30 Grad genießen. Von Ida König

30 Grad und strahlender Sonnenschein: Spätestens am Donnerstag kehrt der Hochsommer in die Region zurück. Während für den Dienstag noch angenehme 24 Grad erwartet werden und vereinzelt Schauer und Gewitter möglich sind, klettert das Thermometer am Mittwoch schon wieder auf 28 Grad. Außerdem darf man sich auf bis zu elf Sonnenstunden freuen, sagt Dieter Hackenthal von Wetterkontor.

Am Freitag regnet es aber

Wer jetzt das Wochenende gedanklich bereits im Liegestuhl am See oder im heimischen Garten verbringt, muss spontan sein – oder seine Pläne schon am Donnerstag in die Tat umsetzen. Denn ab Freitagmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 50 bis 60 Prozent. Allerdings, so Hackenthal, ist wie bereits in den vergangenen Wochen eher mit örtlichen Gewittern als mit flächendeckendem Regen zu rechnen. Es bleibt schwülwarm bei Temperaturen um die 28 Grad – mit etwas Glück ist ein Wochenende am See also doch noch möglich. Ähnlich sind die Vorhersagen für das Alpenvorland.

Der Natur tut Regen gut

Wer also einen Wanderausflug plant, sollte Sonnencreme und Regenjacke in den Rucksack packen.

Der Wechsel aus Sonne und Regen tut auch der Natur gut – vor allem, weil es in den vergangenen Monaten wenig geregnet hat. Während trockenes Wetter für die Ernte optimal ist, brauchen beispielsweise Mais und Weizen noch etwas Wasser, um wachsen zu können, sagt Markus Peters vom Bayerischen Bauernverband.

An manchen Orten dürfte das aber zu spät sein. Es gibt bereits vereinzelt Schäden, die durch die lange Trockenheit entstanden sind. Und auch die Kombination aus Hitze und Feuchtigkeit hat ihre negativen Seiten – die Gefahr von Pilzerkrankungen an Pflanzen steigt.

