2018-01-10 10:29:00.0

Regierungsbericht Elterngeld Plus wird immer beliebter

Seit 2015 gibt es das Elterngeld Plus, das helfen soll, Teilzeitarbeit und Elterngeldbezug zu kombinieren. Immer mehr junge Eltern nutzen diese Möglichkeit.

Das Bundeskabinett hat einen Bericht des Familienministeriums verabschiedet, der eine steigende Nutzung des 2015 eingeführten Elterngeld Plus bescheinigt. Demnach hat sich die Zahl der Mütter und Väter, die die Leistung nutzen, seit dem Start vor knapp zweieinhalb Jahren verdoppelt.

Im dritten Quartal vergangenen Jahres entschieden sich im Schnitt 28 Prozent derer, die Elterngeld beantragten, für das Elterngeld Plus, wie zuvor die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichtet hatten.

Das Elterngeld Plus soll helfen, Teilzeitarbeit und Elterngeldbezug zu kombinieren. Das Elterngeld Plus beträgt mindestens 150 Euro monatlich, höchstens 900 Euro und wird grundsätzlich für bis zu 28 Monate gezahlt. Wenn beide Elternteile für 25 bis 30 Wochenstunden Teilzeit arbeiten und sich die Betreuung des Kindes teilen, kann die Leistung für vier zusätzliche Monate in Anspruch genommen werden.

Auch in Bayern wird mehr Elterngeld ausgezahlt

Auch in Bayern kommt das Elterngeld gut an. Bayerische Familien haben im vergangenen Jahr die Rekordsumme von rund 1,14 Milliarden Euro an Elterngeld erhalten. Noch nie hat die Landesbehörde so viel Leistung seit Einführung des Elterngeldes ausgezahlt", sagte der Präsident des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZBFS), Norbert Kollmer. Die Ausgaben der Behörde mit Sitz in Bayreuth für das Elterngeld stiegen damit 2017 um mehr als 60 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Ein Grund für das Plus sei die steigende Zahl von Geburten im Freistaat. Außerdem nähmen in Bayern auch immer mehr Väter das Elterngeld in Anspruch. Mehr als 180.000 Anträge zum Elterngeld gingen beim Landesamt 2017 ein.

Das Elterngeld soll Müttern und Vätern, die nach der Geburt eines Kindes ihre Berufstätigkeit unterbrechen oder reduzieren, zumindest einen Teil des Gehalts ersetzen. Maximal werden 1800 Euro pro Monat ausgezahlt - Vater und Mutter können beim Bezug wechseln. Das Basis-Elterngeld kann bis zu 14 Monate lang bezogen werden. Außerdem gibt es das Elterngeld Plus, mit dem Eltern, die in Teilzeit erwerbstätig sind, die Förderung noch länger beziehen können. (dpa)