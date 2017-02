2017-02-12 22:33:39.0

Proteste Tausende Mexikaner demonstrieren gegen Donald Trump

Donald Trump will eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen lassen. Seither sind die Beziehungen beider Länder am Tiefpunkt. Am Sonntag haben Tausende gegen Trumps Plan protestiert.

Das Bild zeigt Proteste in Mexiko-Stadt. Foto: Ronaldo Schemidt, AFP