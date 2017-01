2017-01-12 11:27:21.0

Hamburger SV Jetzt wird nach dem vermissten Timo Kraus getaucht

Die Polizei rechnet weiter mit dem Schlimmsten. Nun taucht sie in der Elbe nach Timo Kraus. Sein Verschwinden wirft immer noch viele Fragen auf.

Timo Kraus ist auch weiterhin verschwunden. Seit seinem Verschwinden Samstagnacht gibt es kein Lebenszeichen vom Merchandising-Chef des Hamburger SV. Der 44-Jährige hatte mit einigen Mitarbeitern in einem Restaurant an den Landungsbrücken mit Mitarbeitern gefeiert und stieg um 23.30 Uhr in ein Taxi, das ihn nach Hause bringen sollte. Doch dort kam er nie an.

Wie die Polizei mittlerweile bestätigt hat, fuhr das Taxi nur rund einen Kilometer in Richtung Osten, ehe die Fahrt unterbrochen wurde. Später wurde das Handy von Kraus wieder an den Landungsbrücken geortet. Ob er sich wieder vom Taxifahrer dorthin zurückfahren ließ, er zu Fuß zurückkehrte oder aber ihm das Handy entwendet wurde, ist unklar.

Polizei sucht weiterhin Taxifahrer, der Kraus gefahren hat

Am ehesten könnte der Taxifahrer wohl zur Aufklärung beitragen. Doch der ist weiterhin unbekannt. "In Hamburg sind rund 6000 Taxifahrer registriert, die alle einen guten Job machen. Es kann doch nicht sein, dass sich ein Fahrer, der dringend als Zeuge gesucht wird, nicht meldet. Haben Kollegen von ihm vielleicht gehört, wer dieser Fahrer sein soll", appelliert der 1. Kriminalhauptkommissar Jürgen Schubert an die Taxifahrer, bei der Suche nach dem betroffenen Fahrer zu helfen.

Unabhängig davon gingen am Donnerstagvormittag rund 20 Polizeitaucher auf Höhe der Landungsbrücken in die Elbe, um nach Kraus zu suchen. Es gilt als möglich, dass Kraus Samstagnacht auf dem vereisten Untergrund ausgerutscht sein könnte und dann in die Elbe gerutscht ist. Bislang mussten die Taucher warten, da die Strömung zu stark war. Nun aber sind sie in das zwei Grad kalte Wasser gestiegen. Sie befinden sich an Leinen, um nicht abgetrieben zu werden und suchen nach Kraus.

