2017-05-22 14:08:40.0

Fußball Mainz 05 trennt sich von Trainer Martin Schmidt

Martin Schmidt ist nicht mehr Trainer von Mainz 05. Der Bundesligist gab die Trennung am Montagnachmittag bekannt. Auf seine Nachfolge gibt es einen klaren Favoriten.

Der 1. FSV Mainz 05 und Trainer Martin Schmidt trennen sich. Das gab der Bundesligist am Montagnachmittag bekannt. Schmidt war seit Februar 2015 Trainer des Bundesligisten. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Laut dem Mainzer Sportdirektor Sportdirektor Rouven Schröder erfolgte der Entschluss "nach einem sehr offenen und ehrlichen Gespräch mit Martin Schmidt am Sonntagabend". Er wird in einer Vereinsmitteilung wie folgt zitiert: "Die gemeinsame Entscheidung ist eine Konsequenz aus der sportlichen Analyse der abgelaufenen Saison und der fehlenden Perspektive einer Zusammenarbeit über das Vertragsende 2018 hinaus. Diese hat Martin Schmidt für sich nicht gesehen. Wir benötigen nach dieser schwierigen Saison im Sommer einen neuen Impuls und eine mittelfristige Entwicklungsperspektive, die in dieser Konstellation nicht gegeben war. Unsere gemeinsame Entscheidung ist geleitet von einem klaren, professionellen Blick auf den Gesamtverein als Maß aller Dinge."

ANZEIGE

Das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit betrifft auch die Co-Trainer Peter Perchtold und Sören Hartung. Auch sie werden den Verein zusammen mit Schmidt verlassen. Mainz war unter dem Schweizer in der Rückrunde in Abstiegsnöte geraten. Im April hatte der Verein ihm aber noch eine Jobgarantie bis Saisonende ausgesprochen.

Die Nachfolge von Martin Schmidt auf dem Trainerposten ist aktuell noch nicht geklärt. "Mein Wunsch ist, diese Frage nun zügig zu regeln. Dabei werden wir uns aber nicht von externen Faktoren treiben lassen. Die Erfahrungen dieser Saison lehren uns, dass wir wichtige Entscheidungen in aller Ruhe und Konsequenz treffen", so Schröder. Laut einem Bericht des kicker gilt U23-Coach Sandro Schwarz als wahrscheinlicher Nachfolger. eisl

Lesen Sie auch:

Von Videobeweis bis TV: Neues der nächsten Bundesliga-Saison

Schade: Bayer-Trainersuche wird bis zu drei Wochen dauern