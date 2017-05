2017-05-29 18:24:08.0

Golf Verdacht auf Alkohol und Drogen: Polizei nimmt Tiger Woods fest

Tiger Woods, der ehemals beste Golf-Spieler der Welt, hat Ärger: Die Polizei nahm den 41-Jährigen am Montagabend wegen des Verdachts auf Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer fest.

Der Fall des ehemals besten Golfspielers Tiger Woods ist um eine Episode reicher: Der 41-Jährige wurde am Montagmorgen von der US-Polizei festgenommen und verbrachte mehrere Stunden in deren Gewahrsam. Laut Auskunft der Polizei wurde der Sportstar wegen des Verdachts auf Alkohol- und Drogenkonsums am Steuer seines Autos aufgegriffen.

Wie lokale Medien übereinstimmten berichten, wurde die ehemalige Nummer eins der Golf-Rangliste in der Nähe seines Wohnortes Jupiter Island um kurz nach 3 Uhr morgens Ortszeit verhaftet und erst knapp acht Stunden später wieder frei gelassen. Ein Polizeifoto, das offenbar kurz nach der Festnahme aufgenommen wurde, zeigt einen sichtlich angeschlagenen Tiger Woods.

BREAKING: mug shot released of #Tiger Woods following early am DUI ARREST @WPBF25News pic.twitter.com/jd6LrpApyr — Terri Parker (@wpbf_terri) 29. Mai 2017

Erst in der vergangenen Woche hatte sich der 41-Jährige nacheiner Rückenoperation optimistisch gezeigt, wieder an seine alte Form anknüpfen zu können. „Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt“, hatte er in seinem Blog geschrieben. Mitte April hatte sich Woods zum vierten Mal unter das Messer der Chirurgen begeben – in der Hoffnung, dass dieser Eingriff die dauerhaften Schmerzen beenden könnte. Um seinen geschundenen Rücken zu schonen, hatte er zuletzt sogar seinen Schwung umgestellt.

Im Februar war der von Krämpfen und Schmerzen geplagte Sportler zuletzt bei einem Turnier dabei, hatte aber wie so oft zuvor vorzeitig aufgeben müssen. Selbst die Pressekonferenz musste er damals absagen. Der bis dato letzte sportliche Rückschlag in der Karriere des 14-maligen Major Siegers war zuvor die Absage am US-Masters gewesen. Der viermalige Sieger des Prestigeturniers in Georgia hatte seine Teilnahme nur ein paar Tage vor Start zurückziehen müssen. Vor 20 Jahren hatte er zum ersten Mal in Augusta triumphiert und danach seine Weltkarriere gestartet.

Statt Erfolgen auf dem Golfplatz setzte es für den einstigen Ausnahmesportler vor allem Rückschläge. 2013 war das letzte Jahr, in dem der 41-Jährige noch einen Turniersieg holte. eisl

