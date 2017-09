2017-09-24 16:30:28.0

Unfall Vielseitigkeitsreiter verunglückt tödlich

Ein tragischer Unfall überschattet den internationalen Reitsport. Der Franzose Maxime Debost stürzte bei einer Vielseitigkeitsprüfung. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die internationale Vielseitigkeitsreiterei wird von einem tödlichen Unfall überschattet. Der Franzose Maxime Debost kam am Samstag in Chateaubriant bei einer Ein-Sterne-Prüfung ums Leben. Der 29-Jährige stürzte im Gelände an einem Hindernis mit seinem Pferd Qurt de Montplaisir. Trotz Sofortmaßnahmen starb Debost noch an der Unfallstelle. Das Pferd blieb unverletzt. Debost galt als erfahrener Reiter. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin und einen Sohn.

"Dies ist ein wirklich tragischer Unfall", wurde die Generalsekretärin des Weltreiter-Verbandes FEI, Sabrina Ibáñez, in einer Stellungnahme zitiert. "Wir arbeiten unermüdlich daran, die Risikofaktoren in unserem Sport zu minimieren, vor allem in der Vielseitigkeit. Und der heutige Unfall macht deutlich, wie wichtig diese Arbeit ist."