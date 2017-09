2017-09-25 12:21:56.0

Augsburger Panther Tessa Belle kostet Trevelyan 100 Dollar

T.J. Trevelyan wurde vergangene Woche zum zweiten Mal Vater. Von der Geburt seiner Tochter Tessa Belle profitieren auch seine Mannschaftkameraden.

Sie dürfen wieder nach Hause und der stolze Familienvater Thomas Jordan Trevelyan hat das neue Familienmitglied Tessa Belle mit Frau Kate und dem Sohn Quinn aus dem Josefinum abgeholt. In der vergangenen Woche war der Panther-Torjäger zum zweiten Mal Vater geworden.

Wenige Stunden vor dem Heimspiel am Freitag gegen Nürnberg durften die Mutter und das Baby das Krankenhaus wieder verlassen. Am Abend heftete der 33-jährige Kanadier einen 100 Dollarschein an das Infobord in der Panther-Kabine.

"Die spendiere ich in die Mannschaftskasse, wenn wir gegen Nürnberg gewinnen", kündigte Trevelyan an. Am Abend zeigten die AEV-Profis die beste Saisonleistung und schossen die Franken mit 4:0 aus der Halle. 100 Dollar wanderten in die Mannschaftskasse. (ms)

