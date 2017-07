2017-07-05 15:42:05.0

FC Augsburg FCA testet im Trainingslager gegen Kaiserslautern

Am 12. Juli steht für den Bundesligisten ein Vorbereitungsspiel gegen den Traditionsverein aus der Pfalz auf den Plan.

Auf der Anreise ins Trainingslager nach Mals im Obervinschgau (Südtirol) bestreitet der FC Augsburg am heutigen Mittwoch ein Testspiel in Kempten gegen den FC Wacker Innsbruck (alles dazu Lesen Sie hier). Für das Spiel gibt es Karten an der Tageskasse. Sie können in Kempten am Stadion abgeholt werden und kosten 10 Euro (7 Euro ermäßigt). Nun hat der FCA für die Zeit des Aufenthaltes einen weiteren Test vereinbart.

Das Team von Trainer Manuel Baum tritt am Mittwoch, 12. Juli, (18 Uhr) gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern an. Dieses Testspiel wird auf der Sportanlage des ASV Mals (Sportzone Mals, Via Glorenza 7, 39024 Mals) ausgetragen. Tickets werden an der Tageskasse zum Preis von 10,- Euro (ermäßigt 8,- Euro) verkauft.

So lange sind die Verträge der FCA-Spieler gültig Der Vertrag von Marwin Hitz läuft bis Juli 2018. Foto: Ulrich Wagner

Über das Testspiel im Trainingslager hinaus hat der FC Augsburg im Rahmen der Saisonvorbereitung zwei weitere Spiele abgeschlossen. Am Samstag, 22. Juli, bestreitet das Team von Trainer Manuel Baum im Rahmen des Schwörwochenendes gleich zwei Tests im Donaustadion in Ulm (Stadionstraße 5 in 89073 Ulm).

Auftakt mit Mammutkader: Der FCA-Trainingsstart Gar nicht so einfach: Trainer Manuel Baum muss den Überblick in seinem XXL-Kader behalten. Foto: Bernhard Weizenegger

Der SSV-Doppeltest: Zuerst gegen Ulm, dann gegen Regensburg

Um 15 Uhr wird ein Testspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg angepfiffen, ab 17 Uhr tritt der FCA gegen den Regionalligisten SSV Ulm an. bis dahin muss Manager Stefan Reuter noch versuchen, den mit 36 Profis augeblähten Kader zu verkleinern. Zuletzt hat der Klub mit dem Österreicher Michael Gregoritsch und dem Venezuelaner Sergio Cordova zwei neue Spieler verpflichtet. Den Verein verlassen haben bislang nur Mittelfeldspieler Dominik Kohr und Stürmer Tim Matavz verlassen. AZ

