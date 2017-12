2017-12-29 19:56:00.0

FCA Trainingsstart: Die Fans bereiten dem FC Augsburg einen warmen Empfang

Eine Überraschung gibt es für Stürmer Alfred Finnbogason beim Trainingsauftakt. Trainer Manuel Baum lassen die Gerüchte um Philipp Max hingegen kalt. Von Wolfgang Langner

Das ist doch mal ein Empfang. Alfred Finnbogason hat jetzt einen eigenen, kleinen, weiblichen Fanklub. Die überraschten den Stürmer des FC Augsburg mit einem mit viele Liebe gemachten Transparent. Geschrieben in seiner isländischen Heimatsprache. „Alfred wir haben einen Wunsch an dich“ stand darauf geschrieben. Der Wunsch auf dem Transparent war deutlich sichtbar – ein Trikot des Stürmers. Finnbogason hat sich riesig gefreut. Das Trikot – es muss natürlich ein Getragenes sein – wird in nächster Zukunft nach einem Spiel überreicht.

Der Isländer selbst war nach den Weihnachtstagen noch nicht richtig fit und absolvierte zusammen mit Erik Thommy, der sich beim 3:1-Sieg in Mainz das Syndesmoseband gerissen hat, nur Laufrunden. „Ich habe im letzten Spiel gegen Freiburg einen Schlag auf den Fuß bekommen und ein bisschen Probleme mit der Achillessehne“, sagt Finnbogason. Gefehlt haben FCA-Trainer Manuel Baum beim Trainingsauftakt Martin Hinteregger (Trauerfall in der Familie) Kevin Danso (verletzt) und Shawn Parker, der in diesen Tagen heiratet.

ANZEIGE

Der FCA ist zurück aus der Winterpause

Der Coach hat die kurze Weihnachtspause im Kreis der Familie verbracht. Für ihn kommt der frühe Trainingsauftakt durchaus gelegen. „Es ist wichtig, dass wir frühzeitig in eine gute Verfassung kommen. Außerdem brauchen wir nicht jammern, in England gibt es gar keine Pause.“ Baum sieht einen weiteren Vorteil: „Bei angeschlagenen Spielern wie Finnbogason kann man belastungssteuernd einwirken.“ Die Gerüchte um Philipp Max, der laut der englischen Medien auch ein Thema für Pep Guardiola und dessen Klub Manchester City ist, entlocken Baum nur ein Grinsen: „Grundsätzlich lassen mich diese Dinge kalt. Meistens stimmt es sowieso nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich Philipp mit etwas anderem beschäftigt als dem FCA.“

Neuzugänge wird es im Winter laut Baum nicht geben

Neuzugänge für seine Mannschaft hat Baum in der Transferzeit nicht auf seinem Zettel: „Ich denke, wir haben keinen Bedarf. Wir haben einen großen Kader und eine eingespielte Mannschaft.“ Spieler wie Georg Teigl, Tim Rieder oder Marco Richter, die vor einem Verkauf beziehungsweise Ausleihe stehen, waren allesamt auf dem Platz. „Da gibt es noch nichts Neues“, so Baum. Einige Bundesligisten verzichten diesen Winter auf ein Trainingslager, der FCA fliegt am 2. Januar nach Teneriffa. Für Baum macht das Sinn: „Es geht auch darum, dass man mal ein paar Tage zusammen ist und dann auch mal mehr Zeit hat für ein persönliches Gespräch.“

Lesen Sie auch:

FCA startet ohne Hinteregger in die Vorbereitung

Dortmund-Fans rufen zu Boykott des FCA-Spiels auf

Weihnachten ist für den FC Augsburg vorbei