FC Augsburg Wieder keine Punkte in Mainz: Die Spieler in der Einzelkritik

Der FC Augsburg kassierte am Freitagabend eine 0:2-Niederlage, an der Torwart Hitz nicht ganz unschuldig war. Auch andere Spieler blieben hinter den Erwartungen zurück. Von Wolfgang Langner

Mainz ist einfach kein gutes Pflaster für den FCA. Seit dem ersten Bundesligasieg der Vereinsgeschichte im Jahr 2011 läuft hier gar nichts mehr. Auch am Freitagabend unterlag der FCA (→ hier geht's zum Spielbericht) vor 23.371 Zuschauern mit 0:2. Nachfolgend die Einzelkritik:

Hitz Hätte er beim 0:1 früher aus dem Tor kommen sollen oder nicht? Schwer zu beurteilen. Jedenfalls war es nicht der Tag von Hitz. Nach einem Foul an Cordoba gab es einen Elfmeter, der zum 0:2 führte. Note 4,5

Verhaegh Der Kapitän machte zunächst eine ordentliche Partie und ließ sich auch öfter in der Mainzer Hälfte blicken. Nach der Pause und dem frühen 0:2 ging auch ihm etwas die Luft aus. Note 3,5

Gouweleeuw Akzeptable Leistung des Niederländers, der nur manchmal etwas ungelenk wirkt. Allerdings ist das für seinen Gegenspieler nicht immer ein Vorteil. Zeigt aber Mängel in der Spieleröffnung. Note 4

Hinteregger Der Österreicher hat mittlerweile seinen Vorgänger Ragnar Klavan vergessen lassen. Auch am Freitagabend bot Hinteregger eine sehr umsichtige Partie. Bei Ecken im gegnerischen Strafraum hat sich seine Kopfballgefahr rumgesprochen. Versuchte es auch in Mainz, hat leider nicht geklappt. Note 2

Max Spielte zunächst ganz ordentlich, doch sein Fehler leitete den Mainzer Konter ein, der zum 1:0 der Gastgeber führte. Nach der Pause rückte er auf den linken Flügel und Stafylidis spielte hinten. Vorne lief aber dann auch nicht viel zusammen. Note 4

Baier Nach seiner Verletzung war Baier wieder auf Ballhöhe. Er zeigte sich in der ersten Hälfte auch sehr aggressiv und hatte ein bisschen Glück, dass Schiedsrichter Gräfe die Gelbe Karte stecken ließ. Vor der Pause kamen zwei Weitschüsse von ihm auf das Mainzer Tor, die nicht ungefährlich waren. Versuchte auch nach dem Wechsel immer wieder, Ordnung ins Spiel zu bringen. Note 2,5

Schmid War zwar bemüht, aber ihm gelang nicht viel. Er hätte kurz vor der Pause eine gute Konterchance einleiten können, spielte aber den Ball dem Gegner in die Füße. Trainer Baum sah es wahrscheinlich auch nicht anders. Nahm ihn in der Pause vom Feld und brachte Georg Teigl. Note 5

Rieder Der Defensivspieler feierte sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Begann mit einem verunglückten Kopfball etwas nervös, wurde dann aber von Minute zu Minute frecher und war kurz vor dem Wechsel mit einer Chance im Mainzer Strafraum nahe am 1:1. Seine Leistung war absolut in Ordnung. Er darf gerne wiederkommen. Note 3

Won Ji Es gibt Spiele, da meint man, der Südkoreaner versteckt sich. Das war auch in Mainz in der ersten Hälfte der Fall. Ab und zu zeigt er allerdings vor allem im Dribbling, was er auf dem Kasten hat. Musste nach 45 Minuten weichen für Altintop. Note 4,5

Stafylidis Der Grieche beackerte überraschend die linke Seite, half aber immer wieder auch in der Abwehr aus. Er machte seinen Job auf seiner neuen Position ganz gut. Dennoch stellte Baum in der Pause um und zog Max nach vorne und Stafylidis nach hinten. Da war der Grieche noch besser aufgehoben und machte nach dem Wechsel ein starkes Spiel. Note 2,5

Bobadilla Er nahm eindeutig die Euphorie vom Bremen-Spiel mit und sorgte bereite in der Anfangsphase für Unruhe in der Mainzer Abwehr. In den ersten 45 Minuten war er der auffälligste Augsburger. Nach der Pause verließen „Boba“ dann etwas die Kräfte. Note 3

Teigl Der Österreicher kam nach 45 Minuten für Jonathan Schmid. Teigl brachte zunächst etwas mehr Schwung, verlor aber auch leichtfertig Bälle. Durch seine Schnelligkeit lässt er manchmal den Gegner aber ganz schön alt aussehen. Note 3,5

Altintop Wurde in der zweiten Hälfte für Ji eingewechselt. Versuchte noch mehr Druck zu erzeugen und machte viel mit Gefühl. Mehr war ihm aber nicht vergönnt. Note 3,5

Usami Durfte in der Nachspielzeit noch für Max auf das Feld und hatte wenigstens noch ein paar Ballkontakte.

