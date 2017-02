  SV Darmstadt lädt auf Twitter Barack Obama zu Spiel ein  

Lässt sich der ehemalige US-Präsident Barack Obama demnächst in Darmstadt blicken? Gut möglich, der Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 hat Obama zu einem Heimspiel ans Böllenfalltor eingeladen. Denn: Der einst mächtigste Mann der Welt folgt den "Lilien" auf Twitter. Damit sind die Darmstädter das einzige Fußballteam Europas, dem Obama folgt. Wenn er sich beeilt, sieht er die Mannschaft um Trainer Thorsten Frings noch in der ersten Liga, denn die Lilien stehen derzeit auf dem letzten Platz der Bundesliga-Tabelle.

"Lieber Barack Obama. Wir haben gehört, dass sie uns als einzigem europäischen Club auf Twitter folgen. Für uns als Darmstadt 98 ist das natürlich eine sehr große Ehre. Da sie jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, würden wir Sie gerne zu einem Spiel der Lilien ans Böllenfalltor einladen", sagte Darmstadts US-Stürmer Terrence Boyd am Mittwoch in einer Video-Botschaft des Vereins.

Dear @BarackObama, since we are apparently already the only European soccer club you follow on Twitter: See you at our stadium? #sv98 pic.twitter.com/iThQpILKTF