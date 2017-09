2017-09-19 07:30:47.0

In eigener Sache Unsere neue Nachrichten-App ist da!

Unsere neue Nachrichten-App ist nun erhältlich. Sie ist attraktiver, schneller, persönlicher - und bietet jede Menge exklusive Extras. Neugierig? Hier erfahren Sie mehr. Von Stefan Drescher

Internet und soziale Medien liefern immer mehr Nachrichten in immer kürzerer Zeit. Nicht alles davon ist relevant - oder interessiert jeden gleichermaßen. Wie also schafft man es, in diesem Nachrichtenstrom zuverlässig auf dem Laufenden zu sein, aber nicht den Überblick zu verlieren?

Diese Frage haben auch wir uns gestellt, als wir mit der Arbeit an unserer neuen App begonnen haben. Die Antwort können Sie nun in den App-Stores herunterladen. Mit "Augsburger Allgemeine News" bieten wir Ihnen eine neue, schnelle und attraktive Nachrichten-App, die Spaß machen soll und mit der Sie das Wichtigste immer im Blick haben. Gleichzeitig entscheiden Sie, was Sie lesen wollen. Wie das funktioniert? Das erfahren Sie hier.

Was kann die neue Nachrichten-App?

Die Navigation - bequem und übersichtlich: "Augsburger Allgemeine News" hat alle Vorzüge einer Smartphone-App: Indem Sie auf Ihrem Display von links nach rechts wischen, springen Sie ganz bequem von Ressort zu Ressort oder von Artikel zu Artikel. Beim opulenten, aber klaren Design setzen wir auf große, ausdrucksstarke Bilder. Weiße Symbole im Bild zeigen Ihnen sofort, was Sie in einem Artikel erwartet: zusätzliche Bilder, Videos, oder Umfragen etwa.

Gleichzeitig wollten wir unsere App so einfach und übersichtlich wie möglich halten: In der blauen Hauptnavigation finden Sie neben den Punkten "Startseite", "Meine Nachrichten" und "Lokales" auch die klassischen Ressorts Bayern, Panorama, Politik und Wirtschaft sowie unter "Top10" die zehn meistgelesenen Artikel der letzten Stunden. Abonnenten unserer Tageszeitung gelangen unter "E-Paper" schnell und bequem zur aktuellen Ausgabe Ihrer Heimatzeitung.

Die Startseite - das Wichtigste kompakt: Hier finden Sie eine Übersicht über das wichtigste Geschehen im Lokalen, in Schwaben und Oberbayern, in Sport, Politik oder Wirtschaft - ausgewählt, recherchiert, und aufbereitet von unserer Redaktion. Begrüßt werden Sie von unserem "Concierge": Die kleine weiße Box am Kopf der Seite informiert Sie täglich aktuell über die Wettervorhersage für Ihre Region. Maßgebend dafür ist der Lokalteil, den Sie beim Start der App ausgewählt haben. Sie können die Einstellungen unter "Lokales" jedoch jederzeit verändern.

"Meine Nachrichten" - Ihr persönlicher Bereich: In diesem Bereich entscheiden Sie, welche Artikel angezeigt werden. Allerdings müssen Sie registriert und eingeloggt sein, um diesen Service nutzen zu können. Und so funktioniert "Meine Nachrichten": Jeder Artikel der App ist rechts unten mit einem kleinen, blauen Plus-Button versehen. Dahinter finden Sie Schlagwörter; interessieren Sie sich für ein bestimmtes Thema, klicken Sie darauf. Fortan sind alle neuen Inhalte, die sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigen, unter „Meine Nachrichten“ zu finden.

Sollten Sie einem Thema nicht mehr folgen wollen, können Sie Ihre Einstellungen natürlich jederzeit ändern. Gehen Sie dazu direkt auf "Meine Nachrichten" und tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol oder wählen Sie im Hauptmenü rechts oben unter "Einstellungen" den Punkt "Meine Nachrichten". Sie bekommen nun eine Liste mit Ihren Themen angezeigt, die Sie durch tippen entfernen können.

Gibt es neue Artikel für Sie, erkennen Sie das beim Besuch der App an einem roten Symbol über dem Ressort. Es geht aber noch einfacher: Wenn Sie möchten, informieren wir Sie jeden Abend per Push-Mitteilung über die neuen Beiträge aus Ihren gewählten Themenbereichen. So verpassen Sie garantiert keine wichtige Nachricht!

"Lokales" - alles aus Ihrer Region: Hier präsentieren Ihnen unsere 16 Lokalredaktionen ihre Nachrichten, Bilder und Videos. Über das Menü können Sie ganz unkompliziert von Lokalteil zu Lokalteil wechseln.

Wo finde ich die neue Nachrichten-App?

iPhone-Nutzer können unsere neue App im App-Store von Apple herunterladen, Nutzer mit einem Android-Smartpone (Samsung, HTC, Huawei, etc.) im Google Play Store. Dort nach "Augsburger Allgemeine News" suchen oder ganz einfach den nachfolgenden Links folgen:

Zum Download im Apple App-Store

Zum Download im Google Play Store

Als Gelegenheitsnutzer können Sie in der App bis zu zehn Artikel im Monat kostenlos lesen. Als registrierter Nutzer haben sie sogar Zugriff auf 15 Artikel monatlich. Als Stammkunde greifen Sie einfach zu einem unserer attraktiven Abo-Angebote zurück. Bereits für 2,99 € im Monat erhalten Sie hier das Mobil-Paket. Damit können Sie unsere App sowie unser Mobilportal unbegrenzt nutzen. iOS Nutzer haben optional die Möglichkeit innerhalb der App ein iTunes-Abo zu erwerben (mehr Infos hier).



Sie sind bereits treuer Leser und besitzen ein Abonnement der Kategorie "Mobil" oder "Web & Mobil"? Kein Problem! Loggen Sie sich in der App einfach mit Ihren Zugangsdaten ein. Danach haben Sie unbegrenzten Zugang zu unseren Inhalten.

Was passiert mit der bisherigen "Top News"-App?

Ein wichtiger Hinweis für die Leser unserer bisherigen "Top News"-App: Die neue Nachrichten-App erhalten Sie nicht mit einem Update, sie ist ein komplett neues Produkt. Die alte App wird mit dem heutigen Tag nicht weiter unterstützt, sie werden dort keine neuen Nachrichten mehr finden. Haben Sie eines unserer Digital-Abos abgeschlossen, gilt dieses natürlich auch für die neue App. Sie können sich einfach mit den bestehenden Nutzerdaten einloggen und unsere Inhalte wie gewohnt unbegrenzt nutzen. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich unter 0821/777-3600 an unsere Service-Hotline für Digitale Produkte wenden.

Wie gefällt Ihnen unsere neue App? Wir freuen uns auf Ihr Feedback, entweder direkt im App-Store oder per Mail an digital@augsburger-allgemeine.de