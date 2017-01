VIDEO NBA exklusiv: James Harden von den Houston Rockets im Interview

Er gehört zu den absoluten Superstars in der amerikanischen Basketball-Profi-Liga NBA: James Harden von den Houston Rockets. Bei uns gibt's den US-Boy im Interview.

Video: Dirk Sing

Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) oder James Harden (Houston Rockets) - unter diesen beiden Guards dürfte sich das Rennen um den diesjährigen MVP in der NBA entscheiden. Trotz der 103:109-Niederlage bei den Miami Heat lieferte Harden mit einem weiteren "Triple Double" (40 Punkte, 12 Rebounds, 10 Assists) eine weitere beeindruckende Leistung ab. Mittlerweile zählen die Rockets aufgrund ihrer neuen attraktiven Spielweise - auch "Moreyball" genannt - zu den Mitfavoriten auf den Titel. Unser Sportredakteur Dirk Sing war dabei, als sich Harden nach der Begegnung in Miami der Presse stellte und sprach mit ihm unter anderem über seine Führungsrolle in Houston.