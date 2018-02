2018-02-22 09:32:52.0

E-Commerce E-Commerce: ProSiebenSat.1 baut auf Partnerschaft mit General Atlantic

Mit dem US-Unternehmen will der Fensehkonzern ein führender Anbieter von Lifestyle-Angebot im E-Commerce Bereich in Europa werden. Nachfolger des ProSiebenSat.1-Chefs gefunden.

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 holt sich für seine Online-Portale und Internet-Shops einen Investor an Bord. Die schnell wachsende Commerce-Sparte mit Portalen wie Parship oder Verivox soll mit der US-Beteiligungsfirma General Atlantic als Partner zu einer führenden europäischen Plattform für Lifestyle-Angebote ausgebaut werden, teilte ProSiebenSat.1 am Donnerstag mit. General Atlantic übernehme 25,1 Prozent der Anteile an der Sparte, ihr Wert werde dabei auf 1,8 Milliarden Euro veranschlagt.

General Atlantic bringt Erfahrung im Digitalbereich mit

General Atlantic bringt nicht nur Geld, sondern auch viel Erfahrung mit neuen Geschäftsmodellen im Internet mit ein. Das Unternehmen ist in Deutschland am Fernbus-Unternehmen Flixbus, international am Ferienwohnungs-Anbieter airbnb, am Fahrdienstvermittler Uber oder an der chinesischen Suchmaschine Weibo beteiligt. Der scheidende ProSiebenSat-1-Chef, Thomas Ebeling, sagte, der Einstieg des Partners sei der "Startschuss für den Portfolioausbau sowie die weitere Beschleunigung des Wachstums in diesem Bereich".

ANZEIGE

ProSiebenSat.1-Chef: Nachfolger gefunden

Ebeling scheidet nach Vorlage der Jahresbilanz am Donnerstag vorzeitig aus dem Konzern aus. Ihm war die schwache Entwicklung des Kerngeschäfts Werbefernsehen angekreidet worden. Zuletzt hatte er mit abfälligen Bemerkungen über "ein bisschen fettleibige" Fernsehzuschauer Schlagzeilen gemacht. Sein Nachfolger wird der frühere Chef des Staubsauger-Herstellers Dyson, Max Conze. Er tritt im Juni bei dem Medienkonzern an.

Das vergangene Geschäftsjahr schloss ProSiebenSat.1 etwas besser ab als nach gesenkten Prognosen erwartet. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf 4,1 Milliarden Euro, der Gewinn um sechs Prozent auf 471 Millionen. (dpa)