Herzrhythmusstörung Studie: Wer regelmäßig Schokolade isst, tut seinem Herzen etwas Gutes

Es gibt bereits mehrere Studienergebnisse, die die positiven Auswirkungen von Schokolade auf die Herzgesundheit bestätigen. Eine neue Studie hat das noch konkreter untersucht.

In mehreren Studien seien bereits die Vorteile von Schokolade für das Herz erforscht worden, zwei davon haben sogar den Zusammenhang mit dem Risiko von Vorhofflimmern untersucht. Das geben die Forscher der Universität Harvard als Hintergrund zu ihrer neuen Studie an. Sie hatten in einer Studie untersucht, inwiefern sich der regelmäßige Konsum von Schokolade auf das Risiko von Vorhofflimmern bei Männern und Frauen auswirkt.

Was hat Schokolade mit Vorhofflimmern zu tun?

Um zu testen, wie sich Schokolade als regelmäßiger Snack auf die Herzgesundheit auswirkt, haben die Forscher die Daten einer dänischen Bevölkerungsstudie herangezogen. Wie sie im Fachmagazin "Heart" berichten, basieren die Daten auf 55.502 Teilnehmern (26.400 Männer, 29.102 Frauen) im Alter von 50 bis 64 Jahren. In der Beobachtungsphase, die 13,5 Jahre dauerte, waren 3346 Fälle von Vorhofflimmern gemeldet worden. Doch welche Rolle spielte dabei die Schokolade?

Die Forscher konnten anhand der Studie feststellen, dass das Risiko von Vorhofflimmern bei den Menschen geringer war, die regelmäßig Schokolade aßen. Dabei stellten sie fest, dass das Risiko stärker zurück ging, je öfter die Probanden Schokolade zu sich nahmen. Untersucht wurden dabei die Intervalle von ein bis drei Portionen im Monat, eine Portion pro Woche, zwei bis sechs Portionen pro Woche und mehr als eine Portion am Tag.

Schokolade als gesunder Snack

Dieses Studienergebnis legt nahe, dass ein regelmäßigerer Konsum von Schokolade Vorhofflimmern vorbeugen und das Risiko von Herzrhythmusstörungen reduzieren kann. Allerdings handelt es sich um eine reine Beobachtungsstudie. Weitere Faktoren, die die Herzgesundheit beeinflussen könnten, waren nicht untersucht worden. Das Fazit der Forscher lautet: Dunkle Schokolade ist - was das Herz angeht - ein gesunder Snack für zwischendurch. sh