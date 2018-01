2018-01-03 11:31:00.0

Prozess 17-Jähriger bestiehlt nachts junge Frau

Der Jugendliche spricht die Frau auf dem Stadtfest an. Danach ist das Handy weg

Aichach Es ist die Zeit des Stadtfests in Aichach. Gegen drei Uhr nachts sitzt eine junge Frau auf einer Bank auf einem Spielplatz. Sie ist angetrunken. Sie nimmt ihr Mobiltelefon heraus, will den Papa anrufen, hat aber kein Netz. Da kommt ein Fremder, spricht sie an. Die Frau ist genervt, will ihre Ruhe haben.

Der junge Mann verschwindet wieder. Und mit ihm das Handy im Wert von rund 600 Euro. Für den Diebstahl im vergangenen August musste sich der 17-Jährige aus dem Landkreis nun vor dem Aichacher Amtsgericht in nicht-öffentlicher Sitzung verantworten. Wie Gerichtssprecherin Daniela Lichti-Rödl mitteilt, hielt Jugendrichterin Eva-Maria Grosse ihn für schuldig und verurteilte den 17-Jährigen zu einer Woche Dauerarrest und einer Geldauflage von 100 Euro, da er inzwischen ein Einkommen habe.

Staatsanwaltschaft hatte drei Wochen Dauerarrest gefordert

Die Staatsanwaltschaft hatte einen Dauerarrest von drei Wochen gefordert. Der Angeklagte akzeptierte das Urteil. Es ist somit bereits rechtskräftig. (uj)