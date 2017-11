2017-11-22 13:04:42.0

Polizeireport 36-jähriger Aichacher bedroht 19-Jährige mit abgebrochener Glasflasche

Ein Aichacher hielt am Münchner Hauptbahnhof einer 19-Jährigen eine abgebrochene Glasflasche an den Hals. Die Bundespolizei musste eingreifen.

Ein Aichacher hat am Dienstagabend eine 19-Jährige am Münchner Hauptbahnhof bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hielt der 36-Jährige der jungen Frau eine abgebrochene Glasflasche an den Hals.

Eine Streife der Bundespolizei München wurde gegen 20.15 Uhr auf den Vorfall aufmerksam, als sie am Ausgang des Hauptbahnhofs zur Arnulfstraße den Streit einer vierköpfigen Personengruppe beobachtete. Die Bundespolizisten griffen schnell ein. Sie nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. Hier verhielt er sich unkooperativ und beleidigte die Beamten. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann, der laut Polizei sichtlich alkoholisiert war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Nach einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Blutentnahme verbrachte der 36-Jährige die Nacht auf der Wache, bis er ausgenüchtert war.

Warum der Mann die Frau bedrohte, ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Den Aichacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. (nsi)