Baar 60 Jahre lang Pilgern für den Frieden

Fast 100 Vereine nahmen an der Soldatenwallfahrt nach Maria Elend teil. In seiner Predigt erteilt Prälat Wakenhut Ideen einer deutschen Leitkultur eine Absage. Von Andreas Dengler

Schon von Weitem waren die Marschmusik und das Gebet der Teilnehmer der Kameraden- und Soldatenwallfahrt zu hören. Die drei Festzüge marschierten gestern von der Baarer Mehrzweckhalle zur nahe gelegenen Wallfahrtskapelle Maria im Elend. Bereits zum 60. Mal fand der alljährliche Bittgang statt. Fast 100 Krieger- und Soldatenvereine aus der Region kamen nach Baar, um mit Fahnenabordnungen die Wallfahrt zu begleiten.

Angeführt von der Blaskapelle Osterbuch, der Musikkapelle Ehingen und der Blaskapelle Baar, machten sich die zahlreichen Pilger auf den Weg zu dem knapp 1,5 Kilometer entfernten Kirchlein am Waldrand. Christsein heiße Aufbrechen mit festem Ziel, sagte Gastprediger Prälat Walter Wakenhut zu Beginn der Messe. Eben das taten die zahlreichen Teilnehmer gestern Vormittag. Unter freiem Himmel fand bei sommerlichen Temperaturen der Festgottesdienst statt. Um der prallen Sonne zu entkommen, suchten viele Besucher ein schattiges Plätzchen unter den hohen Bäumen rund um die Kapelle.

Der Prälat sagte: „Das heutige Ziel war die Wallfahrtskapelle Maria im Elend, um der Muttergottes zu danken und ihr die Sorgen und Ängste anzuvertrauen.“ Die Kameraden- und Soldatenwallfahrt findet traditionell am letzten Wochenende des Marienmonats Mai statt. Und das seit sechs Jahrzehnten. Über 70 Jahre nach Kriegsende machen sich noch immer Hunderte Menschen auf den Weg zur Muttergottes, um der vielen Kriegsgefallenen zu gedenken und für den Frieden zu danken.

Leid in beiden Weltkriegen und Marienverehrung hängen zusammen

Wie sehr das Leid der beiden Weltkriege und die Marienverehrung in Bayern zusammenhängen, schilderte Prälat Wakenhut in seiner Predigt. Seit 100 Jahren werde Maria als Schutzpatronin von Bayern, verehrt. In größter Kriegsnot hätten die Menschen um den Beistand der Muttergottes gebeten, so Wakenhut. Auch wenn in Deutschland inzwischen der Krieg der Vergangenheit angehöre, seien die Fragen der Menschen gleich geblieben: „Was bewegt mich und was ist mir in meinem Leben wichtig?“ Gerade heute seien diese Kernfragen relevant, da sich in der Gesellschaft zunehmend die Angst vor Massenzuwanderung, Terror und Gewalt ausbreite.

In seiner Predigt stellte Wakenhut klar, dass seiner Ansicht nach keiner eine Leitkultur brauche, sondern stattdessen die in Vergessenheit geratenen Traditionen neu belebt werden sollten. Nicht das Reden über eine Leitkultur oder die Traditionen sei gefragt, sondern sie zu leben und vorzuleben. Wenn man seine eigenen Werte kenne, sei die Angst vor dem Unbekannten unbegründet, so der Prälat. Für ihn sei klar, dass die friedliche Vereinigung der europäischen Länder ebenso wie das Miteinander aller Nationen ein christliches Ideal sei.

Der Geistliche wurde vor knapp 75 Jahren in Burghausen geboren. Bis Oktober 2013 wirkte er als Militärgeneralvikar in Deutschland. Für sein Engagement für die Kirche und den Glauben erhielt er 2007 von Papst Benedikt XVI. den päpstlichen Ehrentitel Apostolischer Protonotar supra numerum, die höchste Stufe päpstlicher Ehrentitel.

Die Gedenkrede der Kameraden- und Soldatenwallfahrt übernahm Kreisverbandsvorsitzender Otmar Krumpholz aus Thierhaupten (Kreis Augsburg). Auch er sprach die derzeitigen innen- und außenpolitischen Entwicklungen an. Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl appellierte er an die Pilger, keine populistischen Parteien zu unterstützen. Unsere Geschichte habe uns gelehrt, nicht den Extremen zu folgen, so Krumpholz. Mehr noch, auf außenpolitischer Ebene müsse Deutschland eine Vorbildfunktion einnehmen, damit sich die Schrecken des vergangenen Jahrhunderts nie mehr wiederholten.

Nach seiner Rede wurde mit drei Kanonenschüssen der Soldaten gedacht, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben lassen mussten. Neben Baars Bürgermeister Leonhard Kandler und dessen Stellvertretern Johanna Ruisinger und Dieter Zach nahmen Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko und Landrat Klaus Metzger an der Wallfahrt teil.