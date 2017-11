2017-11-24 09:36:00.0

Zweckverband Ab Januar kostet das Wasser mehr

Magnusgruppe muss fünf Millionen Euro in die Sanierung des Wasserwerkes investieren. Warum das nötig ist. Von Gert-Peter Schwank

„Wir müssen uns für die Zukunft rüsten und stehen vor großen Herausforderungen, damit uns vor allem die hohe Qualität unseres Wassers auch in Zukunft erhalten bleibt.“ Rupert Reitberger, Vorsitzender des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Magnusgruppe, meint damit die anstehende Sanierung des Wasserwerks in Oberbernbach, deren Kosten auf rund fünf Millionen Euro geschätzt werden.

Die Sanierung ist laut Reitberger vorwiegend im technischen Bereich erforderlich. Deshalb traf sich am gestrigen Mittwoch ein Kreis von Fachingenieuren, um Detailprobleme abzuklären. So etwa Fragen der elektronischen Steuerung, der Verbesserung der Wasseraufbereitung oder Teilkonzepte des notwendigen Klimaschutzpakets.

Mit dem Zukunftsprojekt, „das wir nicht auf die lange Bank schieben dürfen“ (Reitberger), will man vermeiden, dass es der Magnusgruppe und den ihr angeschlossenen Gemeinden so geht, wie einer Kommune im Landkreis Augsburg, deren Wasser mit Keimen belastet war.

Reitberger: „Ein zu niedriger Wasserpreis darf notwendige Investitionen nicht verhindern.“ Er versicherte: „Wir haben hervorragende Mineralwasserqualität und das soll auch in Zukunft so bleiben.“ Die Technik in Oberbernbach sei in die Jahre gekommen. Das Wasserwerk wurde 1970 gebaut – höchste Zeit also für eine Generalsanierung.

Doch gut Ding will Weile haben. Ein interner Planungswettbewerb wurde aufgehoben. Jetzt hat ein Fachbüro als „Wettbewerbsbetreuer“ das Heft in der Hand. Anfang nächsten Jahres soll eine Verbandsversammlung darüber entscheiden, welches Büro den Planungsauftrag bekommt. Verbunden mit den „riesigen Investitionen, die da auf uns zukommen“, (Reitberger) ist, wie berichtet, eine Erhöhung des Wasserpreises von derzeit 95 Cent je Kubikmeter ab 1. Januar auf 1,10 Euro je Kubikmeter. Reitberger: „Zur Erhöhung des Wasserpreises haben wir keine Alternative.“

Sanierung der LeitungMit Planung und Vergabe einer Sanierung der Versorgungsleitung von Radersdorf nach Inchenhofen wurde das Ingenieurbüro Mayr aus Untergriesbach beauftragt. Seit Langem schwelt allerdings ein Streit um die Kostenbeteiligung. Einem Vorschlag des Verbandsausschusses, (drei Viertel der Kosten Markt Inchenhofen, ein Viertel die Magnusgruppe) mochte sich Inchenhofens Bürgermeister Karl Metzger nicht anfreunden. Die Frage wurde einmal mehr auf voraussichtlich Januar vertagt.

Die Kosten der Sanierung werden auf 500000 Euro geschätzt. Laut Reitberger wurden Teile Inchenhofens früher im Rahmen eines Notverbundes und jetzt aktuell als Wassergast von der Magnusgruppe versorgt. Die bestehende Leitung (150er Durchmesser) von Radersdorf nach Inchenhofen sei längst zu klein, und müsse durch eine 200er ersetzt werden. Auch deshalb, weil der Wasserdruck nicht mehr ausreiche und die Leitung wegen des Spargelanbaus vom Durchmesser her zu klein geworden ist.

Das ist die Bilanz Ein detailliertes Zahlenwerk (Gewinn- und Verlustrechnung mit Bilanz 2016) legte Geschäftsleiterin Elisabeth Fackler auf den Tisch. Die Entlastung erfolgte einstimmig.