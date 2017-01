2017-01-17 11:15:00.0

Polizei Anrufer wollen Frau um 900 Euro betrügen

Trickbetrüger wollen eine 66-jährige Friedbergerin um ihr Geld bringen. Die schöpft allerdings Verdacht, nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Trickbetrüger haben nach Angaben der Polizei versucht, eine 66 Jahre alte Friedbergerin, um 900 Euro zu prellen. Am späten Nachmittag wurde die Frau von einem Mann angerufen, dessen Telefonnummer unterdrückt war. Der Mann wollte der Friedbergerin weismachen, dass sie bei einem Preisausschreiben ein Auto gewonnen habe.

Für Notar- und Transportkosten müsste die Dame aber erst einmal 900 Euro bezahlen. Der Anrufer wollte sich anderntags wieder melden, um die Gewinnübergabe abzusprechen. Die Friedbergerin schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei. Am Mittwochvormittag meldete sich eine Frau telefonisch bei der Friedbergerin und forderte diese auf, sie solle für 900 Euro bei Aldi, Rossmann oder Lidl sogenannte „iTunes-Gutscheincodes“ kaufen.

Die Anruferin wollte die Gutscheinnummern in einem weiteren Telefonat abfragen. Dann könne das gewonnene Auto übergeben werden. Am Nachmittag erhielt die Friedbergerin einen weiteren Anruf. In dem war anstelle eines Autogewinns plötzlich von einem Bargeldgewinn die Rede. Offenbar bemerkten die Täter ihren Fehler, da sich niemand mehr meldete oder vorbeikam.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei den Anrufen handelt es sich laut Polizei um eine bekannte Trickbetrugsmasche. Die Anrufer säßen oft im Ausland und mieteten manchmal deutsche Festnetznummern, um einen seriösen Eindruck zu machen. Die Anrufe liefen dann über das Internet.

Die Polizei bittet um Verständigung, falls solche Anrufe eingehen und rät, auf keinen Fall auf die Forderungen einzugehen. (AN)