2017-06-27 20:00:00.0

Polizeibericht Auto wird bei Unfall in Graben geschleudert

18-Jährige verursacht Zusammenstoß nach einem Vorfahrtfehler in Hollenbach

Eine 18-Jährige hat in der Nacht zum Dienstag in Hollenbach einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben war sie in der Mainbacher Straße in nördlicher Richtung unterwegs und nahm einer Autofahrerin auf Höhe einer Kreuzung die Vorfahrt. Das Fahrzeug der entgegenkommenden 48-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße in den Graben geschleudert. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden der Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 25000 Euro. Die Feuerwehr Hollenbach leistete technische Hilfe am Unfallort. (pik)