2017-04-06 14:04:00.0

Bauausschuss Biogas soll flexibler produziert werden

Betreiber der Anlage in Froschham wollen wegen der Energiewende Änderung bei der Begrenzung der Gasproduktion.

Aichach Die Energiewende ist der Grund, warum die Betreiber der Biogasanlage Froschham eine Änderung des Bebauungsplans für ihre Anlage beantragt haben: Weil Wind- und Solarenergie zunehmend die Stromgrundlast abdecken, müssten Stromlieferanten Bedarfsspitzen an Energie immer mehr flexibel abdecken, erläuterte Bauamtsleiterin Martina Illgner im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats.

Biogas als erneuerbare dezentrale und speicherfähige Technologie sei dafür geeignet, Spitzenlastzeiten abzudecken. Die Stromnetzbetreiber können dazu in die Steuerung von Blockheizkraftwerken eingreifen, um elektrische Leistungen zu erhöhen oder zu verringern. Das Biogas, das die Anlage in Froschham produziert, wird in drei Blockheizkraftwerken verstromt: eines steht direkt bei der Anlage, zwei Satelliten-Blockheizkraftwerke in Oberbernbach und Aichach sind über eine Gasfernleitung angeschlossen.

Im Bebauungsplan für die Froschhamer Anlage ist allerdings die sogenannte Feuerungswärmeleistung auf 2,5 Megawatt pro Stunde beschränkt, um den Umfang der Biogasproduktion zu begrenzen. Daraus ergeben sich jährlich insgesamt 21900 Megawatt.

Die Betreiber haben nun beantragt, die Begrenzung der Feuerungswärmeleistung pro Stunde aufzuheben und stattdessen die jährliche Gesamtleistung – unverändert mit 21900 Megawatt – festzuschreiben. Damit könne man die Anlage bei Bedarfsspitzen hochfahren und bei weniger Bedarf herunterfahren oder sogar ganz abschalten, erläuterte Illgner. Es steige also weder die jährliche Feuerwärmeleistung noch die produzierte Strommenge, betonte Illgner. Somit seien auch keine zusätzlichen Lagerkapazitäten notwendig, noch entstehe mehr Verkehr.

Ursula Schindler (SPD) wollte wissen, ob ein technischer Umbau der Anlage notwendig sei und ob überprüft werde, ob die Beschränkung eingehalten wird. Illgners Antwort: „Das ist kein größerer Act.“ Die Überprüfung sei nicht Sache der Stadt. Sie verwies aber auf Betriebshandbücher, die solche Betriebe führen müssten, und ihre Berichtspflicht. Marc Sturm (CSU) fand es „gut, dass man diese Flexibilisierung möglich macht.“ Er stellte aber die Frage in den Raum, ob die Feuerungswärmeleistung die richtige Stellschraube sei oder ob man nicht besser beim Lärm ansetze. Helmut Baumann vom Bauamt wies darauf hin, dass dieser Wert entscheidend dafür sei, ob ein Vorhaben als privilegiert gilt oder nicht. Bürgermeister Klaus Habermann erinnerte daran, dass es vor dem Bau der Anlage bei den Befürchtungen hauptsächlich um den Verkehr und das Ortsbild, nicht um Lärm ging. Der Bauausschuss sprach sich schließlich einstimmig für die Änderung aus und empfahl dies dem Stadtrat.

Neue Werkhalle Ein Zimmereibetrieb will an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße im Gewerbe- und Industriegebiet in Ecknach eine neue Werkhalle mit Bürogebäude bauen. Gegen das Bauvorhaben hatte der Bauausschuss keinerlei Einwände. Die Werkhalle wird 46,60 auf 33,20 Meter groß und hat eine Firsthöhe von 11,80 Meter. Der Bürotrakt ist zum Teil zweigeschossig mit Pultdach, zum Teil hat er drei Etagen mit einem Walmdach. Lediglich eine Lichtkuppel auf der Werkhalle überschreitet die zulässige Gebäudehöhe um 60 Zentimeter. Aus städtebaulicher Sicht sei das vertretbar, so Illgner.

Anbau an Produktionshalle Ebenfalls an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Ecknach will ein Unternehmen an eine Produktionshalle anbauen. Geplant ist der Bau einer 40 auf 30 Meter großen Spritzgusstechnikhalle. Eine Brandmauer, die den Neubau von der bestehenden Produktionshalle abschottet, ragt einen halben Meter über das Dach hinaus. Der Bauausschuss erteilte einstimmig sein Einvernehmen.

Werkstatt für Autoanhänger Eine Reparaturwerkstätte für Pkw-Anhänger soll an der Sebastianstraße im „Gewerbepark an der B300“ in Ecknach gebaut werden. Laut Illgner entspricht das Vorhaben den Vorgaben des Bebauungsplans bis auf eine Überschreitung der Baugrenze nach Norden hin um drei Meter. Dort ist ein zehn Meter breiter Grüngürtel als Puffer zum angrenzenden Gewerbegebiet vorgesehen ist, der durch die Überschreitung aber nicht beeinträchtigt würde, so Illgner. Der Bauausschuss stimmte einhellig zu. (bac)