2017-01-02 11:03:00.0

Aichach-Friedberg Boxer wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht

Ein 23-Jähriger aktiver Boxer stand wegen schwerer Körperverletzung vor dem Amtsgericht Aichach. Er soll seinen Kumpel niedergeschlagen haben. Von Peter Stöbich

Aichach-Friedberg Vor dem Amtsgericht in Aichach endete eine Auseinandersetzung zwischen jungen Männern, zu der es im vergangenen Sommer im Süden des Landkreises gekommen war. Wegen schwerer Körperverletzung saß ein 23-Jähriger auf der Anklagebank, der seit mehreren Jahren aktiver Boxer ist.

Dessen Vater war angeblich von einem Kumpel des Täters beleidigt worden und sollte deshalb bei einem abendlichen Treffen zur Rede gestellt werden.

Gespräch beginnt mit „Respektschell‘n“

Doch das Gespräch begann bereits handgreiflich mit einer „Respektschell‘n“ als Aufmerksamkeitserreger, wie Richter Walter Hell bei der Beweisaufnahme feststellte. Außerdem gab es Beleidigungen und einen Fußtritt für das bereits am Boden liegende Opfer, das daraufhin zur Polizei und ins Krankenhaus ging.

„Temperamentvolle Diskussionen sind in unserer Clique nichts Ungewöhnliches“, sagte einer von mehreren Zeugen, die bei dem Vorfall dabei waren. Doch gehört, gesehen oder gemerkt hatte keiner der jungen Männer etwas Genaues, weil es bei dem Treffen von mehr als einem Dutzend Leuten lebhaft und laut zuging. So tat sich das Gericht schwer, den exakten Tathergang nachzuvollziehen und musste sich auf die widersprüchlichen Aussagen des Beschuldigten und des Geschädigten stützen.

„Gewisse Zweifel“ an den Schilderungen wollte der Richter nicht ausschließen; unter anderem wunderte er sich, dass der aggressive Angriff eines Boxers bei seinem Opfer nur Prellungen und keine schlimmeren Blessuren hinterließ. Auf 100 Tagessätze zu je 40 Euro lautete der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft. Diese Strafmaß reduzierte Hell in seinem Urteil am Ende auf 60 Tagessätze. Und: 400 Euro überreichte der 23-Jährige noch im Gerichtssaal dem Kläger als Schmerzensgeld.