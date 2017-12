2017-12-15 10:19:00.0

Aktion Dem Traum vom Gold ein Stück näher

Spendenkampagne des Petersdorfers Stephan Mägele ist erfolgreich. Viele helfen mit, dass der Powerchair-Hockey-Spieler sich einen neuen Rollstuhl für die WM kaufen kann. Von Dominik Schwemmer

Stephan Mägele hat es geschafft – durch Spenden, die er auf einer Crowdfundingseite im Internet sammelte, kann er sich nun einen lang ersehnten Sportrollstuhl kaufen. Mit ihm will Mägele an der Powerchair-Hockey-Weltmeisterschaft in Italien teilnehmen (wir berichteten). Für den 26-Jährigen rückt damit der Traum vom Gold ein Stück näher.

Acht Tage vor Ablauf der Projektfrist auf der Crowdfundingseite hat Mägele mehr als die benötigte Summe beisammen. Der Powerchair-Hockey-Spieler freut sich darüber: „Das ist sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht.“ Insgesamt 18770 Euro benötigt er für den neuen Sportrollstuhl. Gesammelt hat er bis gestern Abend bereits 22220 Euro. Mit dem Überschuss wolle er sich Ersatzteile und Ausrüstung kaufen, die ebenfalls sehr teuer seien, erzählt der Sportler.

Dass es so schnell ging, erklärt sich der Petersdorfer durch seine Präsenz auf der Startseite des Crowfundingportals. „Das haben vermutlich viele gesehen“, sagt Mägele. Aber auch die Prämien, die der 26-Jährige für sein Projekt anbietet, könnten viele Spender aufmerksam gemacht haben. Spender erhalten dort nämlich seltene Sportsammlerstücke.

So gibt und gab es dort viele originale Fußballtrikots mit Autogrammen prominenter Spieler wie zum Beispiel vom FC Augsburg, FC Bayern, TuS Koblenz, 1. FC Kaiserslautern, Kickers Offenbach, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, FC St. Pauli und einigen weiteren Bundesligaklubs. Sogar Torwarthandschuhe mit einer Unterschrift von Oliver Kahn bot Mägele auf.

Die Trikots stammen alle aus seiner privaten Sammlung. Die meisten hat er von den Spielern selbst bekommen. „Ich war früher immer im Stadion. Da liefen die Spieler an mir vorbei, und ich habe sie nach dem Trikot und einem Autogramm gefragt“, erzählt der junge Mann. Zu Hause seien die Trikots nur rumgelegen. Ein Mannschaftskollege habe ihn auf die Idee gebracht, sie als Prämien einzustellen, so Mägele. „Sie herzugeben, war schon schwer“, gesteht er. Vor allem bei den Torwarthandschuhen von Oliver Kahn fiel ihm die Trennung nicht leicht. „Die kriegt man heute ja nicht mehr“, erklärt der Petersdorfer ein wenig wehmütig. Doch Freude und Dankbarkeit überwiegen bei dem 26-Jährigen: „Ich bin wirklich froh, dass so viele gespendet haben.“

Bis zum 22. Dezember läuft die Aktion im Internet noch. Danach bekommt Stephan Mägele das gesammelte Geld und kann sich den Sportrollstuhl, die Ausrüstung und die Ersatzteile kaufen, die er so dringend benötigt.

Crowdfunding für Stephan Mägele

www.fairplaid.org/powerchair-wm