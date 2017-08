2017-08-05 17:40:00.0

Baar Der Bienenhaus-Streit zu Baar

Zwei Jahre dauerte der Streit um die Genehmigung für ein mobiles Bienenhaus an. Jetzt summt es dort nicht mehr. Für die Geschichte gibt’s drei Versionen. Von Stefanie Brand

Die Odyssee der elf Baarer Bienenvölker begann vor Jahren. Die Geschichte dazu erzählen alle beteiligten Parteien heute aus einem anderen Blickwinkel. Zuerst mal die Version von Hubert Ruisinger, Imker im Nebenerwerb: Er hatte für sein mobiles Bienenhaus – ein selbst gezimmertes Häuschen aus Holz – einen besonders schönen Platz ausgemacht. Westlich der Staatsstraße 2047 von Baar nach Holzheim stand das Holzhäuschen inmitten einiger weniger Bäume und zahlreicher Felder auf dem Grund der Gemeinde Baar. Nachdem das Landratsamt das Häuschen begutachtet hat, soll die Behörde den Bau als nicht mobiles Bienenhäuschen klassifiziert haben, so Ruisinger. Als Grund habe die Behörde das feste Fundament angegeben, auf dem das Häuschen stand. Und dafür hätte Ruisinger eine Baugenehmigung gebraucht.

Als der Baarer sein Bienenhaus auf Räder stellte, flatterte ihm ein Schreiben ins Haus, das besagte, dass es sich nun um ein mobiles Bienenhaus handle – und er dieses im Zwei-Monats-Turnus versetzen muss – und zwar um mehr als nur ein oder zwei Meter. Dass das aus Imkersicht nicht zielführend ist und für ihn wie eine „Schikane“ anmutet, erklärt Ruisinger so: „Die Bienen haben sich auf einen bestimmten Standort eingeflogen.“

ANZEIGE

Und so hätte der Imker im Nebenerwerb nur die Option gehabt, einen komplett neuen Standort in mindestens sechs Kilometer Entfernung für die Bienen zu suchen, sonst hätten sich die Bienen womöglich orientiert und wäre zurück zum alten Standort geflogen, auf den sie bereits eingeflogen waren.

Landratsamt hätte Antrag sehen wollen

Pressesprecher Wolfgang Müller übernimmt die Sicht des Landratsamts in Aichach auf Anfrage unserer Zeitung: „Dieser Fall hat bei uns für Kopfzerbrechen gesorgt.“ Da Ruisinger die Imkerei als Nebenerwerb betreibe, sei er privilegiert und hätte das Häuschen im Außenbereich aufstellen können. Allerdings hätte er dafür die formal korrekte Abfolge einhalten müssen. Das bedeutet, dass das Landratsamt einen Bauantrag hätte sehen wollen.

Müller erklärt: „Das Wort Bauantrag ist fast schon zu hoch gegriffen.“ Eine Beschreibung des Häuschens samt künftigem Standort und ein Antrag hätten gereicht. Das wäre preislich im zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Bereich gelegen, schätzt der Pressesprecher. Ruisinger hingegen verweist auf seine Unterlagen und ein Schreiben vom November 2015, in dem wenige Wochen nach Aufstellung des Bienenhauses ein „Bauantrag in dreifacher Ausfertigung“ verlangt worden sei.

Ob das Häuschen auf Beton steht oder auf Rädern, ändert nach Aussage des Landratsamts indes nichts, denn dort gibt es diese Definition: Steht ein Bauwerk mehrere Wochen am selben Fleck, gilt es als „ortsfestes“ Gebilde. Agiert habe das Landratsamt in erster Linie prüfend, so Müller. Diese Überprüfung der rechtlichen Lage habe der Gemeinderat initiiert.

Auch Ruisinger erwähnte einen Gemeinderatsbeschluss, in dem dem Standort des Bienenhauses mit nur zwei Gegenstimmen zugestimmt worden sei. In einem Brief des Landrats, der an Ruisinger adressiert wurde, soll es heißen: „Gerne darf ich Sie auch an die Haltung der Gemeinde Baar erinnern, die ja nicht unwesentlich ist.“

Für Ruisinger ist klar: Mit „Gemeinde Baar“ ist hier die Meinung von Baars Bürgermeister Leonhard Kandler gemeint, der – so sieht es zumindest Ruisinger – als Einziger mit dem Landrat in Verbindung stehe und im Hintergrund die ganze Ablehnung betrieben habe. Mit ihm selbst habe „kein Einziger, der in der Gemeinde die Baar Verantwortung trägt“, jemals gesprochen.

Ruisinger kritisiert Bürgermeister und Landrat

Und Ruisinger, selbst bis 2002 im Gemeinderat und sogar schon mal Gegenkandidat von Kandler bei der Bürgermeisterwahl 1996, holt noch weiter aus: „Die sogenannten Bauwagen, die überall im Aichacher Land stehen und dem günstigen Alkoholkonsum dienen, werden sowohl von der Gemeinde Baar als auch vom Landrat geduldet. Diese sind auch nicht genehmigungsfähig, da die Privilegierung fehlt.“ Ruisinger kritisierte Kandler und auch Landrat Klaus Metzger zuletzt auch in mehreren Leserbriefen.

Jetzt zum angegriffenen Baarer Bürgermeister. Der berichtet seinerseits von einem langen Streit Ruisingers mit dem Landratsamt. Eine Anzeige gegen Hubert Ruisinger habe jedoch weder er noch die Gemeinde gestellt, erklärt der Rathaus-Chef und dementiert damit die Aussage von Ruisinger, der angibt, vom Bürgermeister angezeigt worden zu sein. Mit Blick auf das Gemeindegebiet erklärt der Rathaus-Chef: „Ein Versetzen wäre leicht möglich gewesen. Auch können Kästen ohne Bienenwagen problemlos aufgestellt werden.“

Für den Imker ist diese Aussage dagegen „blanker Hohn“. Ein Versetzen des Bienenhauses sei innerhalb der Gemeindeflur Baar nicht möglich. Ruisinger: „Nach sechs Kilometern ist man immer in einer anderen Gemeindeflur.“ Und eben diese sechs Kilometer Abstand zum alten Standort bräuchten die Bienen, um sich auf einen neuen Standort einfliegen zu können.

Ergebnis des großen Bienenhaus-Streits von Baar: Das mobile Bienenhaus wurde vor einigen Wochen von Ruisinger abgeholt. Die Bienenvölker hat er verkauft und das leer stehende Bienenhaus steht nun verwaist auf dem Grund seines Bruders. (mit cli)