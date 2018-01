2018-01-04 07:00:00.0

Verein Die IG Rock gibt’s nur noch auf dem Papier

Die Auflösung geht ihren Gang. Um die Probenräume im San-Depot kümmert sich die „Lautstark Musikagentur“. Ein Auftritt zeigt, dass immer noch ein „Wir-Gefühl“ da ist. Von Manfred Zeiselmair

Am Eingang zu den Probenräumen im Aichacher San-Depot prangt immer noch eine große Tafel mit dem Logo der IG Rock Aichach. Ein Relikt, das an vergangene Zeiten erinnert: Die Interessengemeinschaft (IG) Rock Aichach hat im Mai des vergangenen Jahres ihre Auflösung beschlossen (wir berichteten). Die Abwicklung läuft.

Das Ende des Vereins war unausweichlich, nachdem sich trotz mehrmaliger Anläufe niemand bereiterklärt hatte, den Vorsitz zu übernehmen. Nach 25 Jahren ging die Geschichte des Vereins zu Ende.

Begonnen hatte sie 1991, als sich mehrere Aichacher Bands zusammentaten und 1992 den Verein gründeten. Vorrangiges Ziel war es, die junge Musikszene in Aichach und Umgebung zu fördern. Die IG Rock organisierte Konzerte wie die Uferlos-Open-Airs am Radersdorfer See, das Kultalla-Festival oder die „Move it“-Faschingskonzerte. Und sie kümmerte sich um Probenräume.

Zumindest die Probenräume gibt es auch nach der Auflösung der IG Rock. Im San-Depot üben nach wie vor Nachwuchs-Bands der Aichacher Musik-Szene. Dafür wurde als Nachfolgerin der IG Rock eigens eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet, die unter dem Namen „Lautstark Musikagentur“ firmiert. Gesellschafter sind die beiden letzten IG-Rock-Vorsitzenden Kevin Conen und Michael Edler. Die neue Gesellschaft vermietet nun anstelle der IG Rock die von der Stadt Aichach angemieteten Räume weiter.

Mit der Auflösung der IG Rock befassten sich seit der Versammlung im Mai Thomas Mill, Stefan Mader und Wolfgang Schwarz. Sie waren in der Versammlung als Liquidatoren bestellt worden. „Wir haben fast alles versilbert, was die IG Rock noch an materiellem Vermögen hatte“, berichtet Mill. Demnach wurden – nach dem Verkauf von vereinseigenen Instrumenten und Musiker-Utensilien – bei einem Flohmarkt im Herbst auch Restbestände an Werkzeug und sonstigem Überbleibsel der Festivals an den Mann gebracht. Thomas Mill weiter: „Unser Lager ist so gut wie geräumt. Zuletzt haben wir noch die übriggebliebenen Plakatständer dem Theaterverein gespendet.“

Die erzielten Einnahmen aus dem Verkauf werden nach einer abschließenden Steuererklärung und rechtskräftigem Steuerbescheid in diesem Jahr an die Stadt Aichach übergeben. Laut Vereinssatzung verwaltet die Stadt das Vermögen der IG Rock dann treuhänderisch, bis eine Gemeinschaft oder Vereinigung gefunden wird, die wie die IG Rock die Förderung junger Bands und die Verbesserung von deren Probe- und Auftrittsmöglichkeiten zum Ziel hat.

Die Liquidatoren mussten sich auch um weitere rechtliche Formalitäten seit dem Auflösungsbeschluss kümmern. So wurden Versicherungen gekündigt und über einen Notar die Vereinsauflösung beim Registergericht beantragt. Die Auflösungsverfügung werde nun im nächsten Jahr, nach einer einjährigen Sperrfrist, rechtskräftig, erläutert Thomas Mill. Gerechnet wird das ab der Bekanntmachung der Auflösung. Die Sperrfrist müsste also im Mai 2018 ablaufen. Dann kann der Verein aus dem Vereinsregister ausgetragen werden.

Stefan Mader hatte bei der Auflösungsversammlung im Mai 2017 noch betont, dass das eigentliche Ziel des Vereins immer die Förderung der jungen Aichacher Bands war – und dass der Erhalt der Proberäume im San-Depot „die wichtigste Art der Nachwuchsförderung“ sei. Letzteres ist den Verantwortlichen trotz Vereinsauflösung gelungen.

Gleichwohl ist ein gewisses „Wir-Gefühl“ immer noch zu spüren. Dies wurde unter anderem zuletzt beim „Christmas-on-the-Rock“-Konzert beim Aichacher Christkindlmarkt deutlich. Da stand es wieder auf der Bühne – das IG-Rock-Ensemble.