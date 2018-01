2018-01-17 15:21:00.0

Gastronomie Dritte Generation Porcari übernimmt Porta Romana

Nach Renovierung ist Kühbacher Pizzeria wieder eröffnet. Auf Opa und Vater Marcello folgt Enkel Alessandro. Von Helene Monzer

Die Pizzeria Porta Romana am Kühbacher Marktplatz ist nach einer Renovierung neu eröffnet worden. Alessandro Porcari hat die Gaststätte in dritter Generation von seinem Vater Marcello übernommen. Er ist Gastronomiefachmann, Koch und Ausbilder. Vater Marcello ist jetzt Serviceleiter im Gastraum und Mutter Elke unterstützt ihn in der Küche. Freundin Stefanie Wenger ist fürs Büro zuständig. Im Team sind 14 Mitarbeiter.

Bei der Eröffnungsfeier begrüßte der neue Inhaber die Gäste, darunter die Verpächterfamilie Beck-Peccoz, Bürgermeister Johann Lotterschmid, Pfarrer Paul Mahl, sowie die Handwerker und Helfer. Sein Dank galt besonders Opa Marcello, der 1986 die Pizzeria in Kühbach gegründet und im Jahr 2000 an Sohn Marcello übergeben hat. Er freut sich, dass sie ihn weiterhin unterstützen. Für ihre Hilfe dankte Alessandro auch den Schwiegereltern und Freundin Stefanie, die für die feinen Sachen zuständig ist.

Alessandro Porcari hat die Speisekarte reduziert. Zum Essensangebot mit Pizza und Pasta will er jetzt mehr Fleisch- und Fischgerichte anbieten. Neu ist das Fiorentiner-Steak (Rinderlende). Die Salatpizza, ein Klassiker seit 1986, gibt es weiterhin. Der 25-Jährige will im Sommer im Innenhof mehr Events und Themenabende mit offener Showküche anbieten. Das heißt Pizza vom Steinofen und frischer Fisch und Steak vom Grill. Renoviert wurden Toiletten, Küche und Gastraum. Die Bestuhlung und die Böden sind neu.

Öffnungszeiten Montag, Dienstag, Freitag und Sonntag ist jeweils von 11.30 bis 14.30 und 17.30 bis 22.30 Uhr, sowie am Donnerstag und Samstag von 17.30 bis 22.30 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag. Info im Internet: www.porta-romana.bayern; Telefon 08251/1473