2017-10-14 01:47:00.0

Fußball-Bezirksliga Ecknach wünscht sich Ergebnis-Fußball

Nach fünf Spielen ohne Dreier will der VfL in Wörnitzstein siegen.

Aichach-Ecknach Eine ganz wichtige Partie steht für den Bezirksligisten VfL Ecknach am Samstag (Anpfiff 15 Uhr) in Wörnitzstein an. Nach fünf Spielen ohne Sieg geht es nun zum Tabellennachbarn aus dem Landkreis Donau-Ries. Mit einem Dreier könnte sich der VfL wieder von der Abstiegszone entfernen.

Mut macht dabei der starke Auftritt vergangene Woche gegen den VfR Neuburg. Abteilungsleiter Johannes Erbe erinnert sich: „Ein Sieg wäre zwar verdient gewesen, aber wir haben einfach das dritte Tor nicht gemacht und brauchen uns deshalb nicht beschweren.“ Spielertrainer Florian Fischer, der auch gegen Wörnitzstein aufgrund einer Gehirnerschütterung zuschauen muss, war nicht ganz so begeistert. „Kämpferisch war das in Ordnung, aber spielerisch haben wir noch Luft nach oben. Wir müssen uns weiter steigern.“ In Wörnitzstein sollte der VfL deshalb punkten. „Natürlich müssen wir jetzt dringend punkten, ich will aber keinen Druck machen“, so Johannes Erbe, der für manche Forderungen aus dem Umfeld kein Verständnis hat. „Wir sollten nicht vergessen, wo wir herkommen und neun Punkte aus den nächsten drei Spielen sind sehr ambitioniert. Wir dürfen uns nicht blenden lassen von der Platzierung der Gegner.“

Zumal Wörnitzstein mit dem 3:3 gegen Gersthofen aufhorchen ließ, am vergangenen Spieltag gab es allerdings eine Niederlage gegen Schlusslicht Lauingen. Florian Fischer will dennoch einen Sieg: „ Es zählt nur die Leistung und der Fokus liegt auf den drei Punkten. Es gibt jetzt auch keine Ausreden mehr.“ Fischer fordert nach den vielen Unentschieden nun ergebnisorientierten Fußball. „Schöne Spiele interessieren am Saisonende niemanden mehr. Nur mit Unentschieden steigt man am Ende ab.“

Ein Vorteil könnte die Auswärtsstärke sein. Alle drei Siege gelangen auf fremden Platz. Doch Fischer warnt vor dem Gegner: „Die haben sehr große Qualität in der Offensive. Mit Dominik Marks haben sie ligaweit einen der gefährlichsten Spieler in ihren Reihen.“ (AN)