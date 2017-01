2017-01-16 16:47:00.0

Theater Ehepaar Kriss inszeniert 2018 „Robin Hood“ auf dem Hofberg

Der Schiltberger Freilichttheaterverein stellt früh die Weichen für die nächste Theatersaison. Im jungen Führungsteam gibt es einen Wechsel. Von Gerlinde Drexler

Früh gestellt sind die Weichen für die Theatersaison 2018 beim Hofberg-Freilichttheater in Schiltberg. Sowohl über das Stück als auch die Regie haben sich die Verantwortlichen des Vereins schon Gedanken gemacht. Bei der Generalversammlung am Freitagabend standen die rund 60 Anwesenden hinter dem Vorstand. Sie stimmten dessen Vorschlag zu, das Ehepaar Kriss erneut mit der Regie zu beauftragen. Aufgeführt werden wird mit „Robin Hood“ ein actionreiches Stück, das das Ehepaar dem Hofberg-Ensemble auf den Leib schreiben wird.

Vor drei Jahren stand der Verein an einem Wendepunkt. Die langjährigen Vorstandsmitglieder traten nicht mehr an und eine junge Mannschaft unter Führung von Tobias Ladewig übernahm das Ruder. Erfolgreich, wie der Applaus der Mitglieder bestätigte. Ladewig kandidierte aus beruflichen Gründen bei den Neuwahlen nicht mehr als Vorsitzender. Mit Angelika Weiß, der bisherigen Dritten Vorsitzenden, leitet erstmals eine Frau den Verein. Ihr zur Seite stehen Hermann Finger junior und Ladewig als Zweiter und Dritter Vorsitzender.

Neben Sanierungsarbeiten an den Sanitäranlagen auf dem Hofberg gestaltete der Verein im vergangenen Jahr auch seinen Internetauftritt neu. Neu sind dort die Informationen zum Fotografieren und Filmen auf dem Bühnengelände. Offizielle Termine für Aufnahmen müssen künftig beim Verein angemeldet werden. Das gilt sowohl für private als auch kommerzielle Zwecke. Ausnahme: Spaziergänger können wie bisher Aufnahmen machen.

Erfolgreich verlief erneut das Kerzenziehen. Bei fünf offiziellen und zehn Sondertermin wurden rund 870 Kerzen gezogen. Der Verein nahm etwa 3500 Euro ein. Auch mit der Beteiligung am Arbeitseinsatz, die 2015 eher mau ausgefallen war, war der Vorstand zufrieden.

Neue Mitglieder sucht dringend die Jugendabteilung des Vereins. Momentan bestünde die Hofberg-Jugend aus 14 Mitgliedern, berichtete Jugendleiterin Lisa Koppold. Kinder ab dem Grundschulalter können dem Verein beitreten.

Schon jetzt wirft die Theatersaison im kommenden Jahr ihre Schatten voraus. Dazu Angelika Weiß, die neue Vorsitzende: „Das Stück spielt eine zentrale Rolle bei der Kostenaufstellung.“ Überlegungen, „Tell“ oder „Die Räuber“ erneut aufzuführen, verwarf der Vorstand schnell, weil es zu viele männliche Rollen sind. Auch eine Neuauflage von „Romeo und Julia“ kam nicht in Frage, weil das Stück erst 2003 aufgeführt worden war. Mit „Robin Hood“ kann der Verein gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das Stück sei für die Hofberg-Bühne mehr als geeignet und der gesellschaftskritische Hintergrund nach wie vor hoch aktuell, so Weiß. Außerdem würde der Verein damit dem in Umfragen immer wieder aufgetauchten Wunsch nach mehr „action“ Rechnung tragen.

Ein weiteres großes Plus: Das Ehepaar Kriss, das schon in der Theatersaison 2015 („Die lustigen Weiber von Windsor“) Regie geführt hat, kennt die Darsteller und will ein genau auf das Ensemble zugeschnittenes Stück schreiben. Weiß: „Sie sehen es als eine reizvolle Aufgabe an und haben schon konkrete Vorstellungen.“ Außerdem kommt das Ehepaar dem Verein bei den Tantiemen, die es als Urheber des Stückes erhält, finanziell entgegen. Deren Höhe ist abhängig vom Umsatz. Schon im Frühjahr werden sich Regisseure und Laiendarsteller zu einem ersten Gespräch treffen. Ladewig warb: „Motiviert Freunde und Bekannte, damit wir viele Mitspieler sind. Dann können wir ein atemberaubendes Stück auf die Bühne bringen.“

Eine besondere Ehrung erfuhr im Rahmen der Versammlung Martin Lechner (siehe eigenen Bericht). Für ihr Engagement beim Hofberg-Verein bekamen außerdem ein Dankeschön: Lisbeth Müllner (Schriftführerin), Lisa Koppold (drei Jahre Jugendleiterin), Christian Huber (drei Jahre Beirat), Martina Hartl (Pressebeauftragte) und Hildegard Reiner (drei Jahre Schatzmeisterin).