2017-05-15 16:22:00.0

Asyl Ein Dank für die Asylhelfer im Wittelsbacher Land

Landkreis und Freiwilligenagentur laden die Ehrenamtlichen zu einem Abend mit Musik, Tanz und einem gemeinsamen Essen in die Paartalhalle in Kissing ein Von Heike Scherer

Ein Zeichen von Nächstenliebe ist der unermüdliche Einsatz für Menschen, die in großer Not aus ihrer Heimat flüchteten. Landrat Klaus Metzger ermöglichte es darum der Freiwilligenkoordinatorin Asyl, Marina Lovric, ihre Idee einer Dankesfeier in der Paartalhalle Kissing zu verwirklichen. 300 ehrenamtliche Helfer, einige Bürgermeister und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltungen genossen einen bunten und lebendigen Abend mit Sektempfang, internationaler Musik und Tanz und einem Essen. Besonders freuten sie sich über ein Video, in dem ihnen die Flüchtlinge ganz persönlich für die Hilfe beim Deutschlernen, das Beschaffen von Kleidung oder Behördengängen dankten.

Vor der Paartalhalle Kissing spielte die J.R.N.T.-Group für die ankommenden Gäste, die mit einem Glas Sekt von den Veranstaltern, dem Landratsamt und der Freiwilligenagentur „mitanand und füranand im Wittelsbacher Land“, empfangen wurden. Landrat Klaus Metzger hieß die Helfer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg willkommen. „Es ist für mich keine bloße Pflichtübung, sondern eine Herzensangelegenheit, Ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz seit Sommer 2015 zu danken“, sagte er. Da das Tun nicht ende, sondern die Hilfe weitergehe, danke er bereits auf Vorrat. Seinen Mitarbeitern im Landratsamt, den Bürgermeistern und anderen Mitgliedern des Landkreises dankte er für die Schaffung von Strukturen, die schnelle und umfassende Hilfe erleichterten

ANZEIGE

Etwa 1500 Menschen kamen seit 2015, aber die Bürger waren zu spontaner Hilfe bereit, wie sich in der Turnhalle des Friedberger Gymnasiums als Erstaufnahmeeinrichtung zeigte. „Die Hilfe ist seither nie abgerissen, was beweist, dass unsere Gesellschaft mit solchen Herausforderungen umgehen kann“, so Metzger. Deshalb war er schnell bereit, für den Einfall des Sachgebietes „Ehrenamt, Bildung und Integration“ zu einer Dankesfeier für ehrenamtliche Asylhelfer die notwendigen finanziellen Mittel bereit zu stellen. Freiwilligenkoordinatorin Asyl Marina Lovric plante die Veranstaltung ab September 2016 und war sich anfangs gar nicht sicher, ob Menschen, die ohne Anerkennung arbeiten, diesen Dank annehmen würden. Umso mehr freute sie sich über die strahlenden Gesichter an den Tischen. Sie berichtete von neuen Projekten, Flüchtlinge als Übersetzer einzusetzen, geplanten Lesungen und Podiumsdiskussionen.

Jazzmusik bot die international besetzte JISR & Express Brass Band Rider. Viel Beifall erntete der assyrisch-mesopotamische Tanzverein Augsburg für seine Tänze. Eine kleine Anstecknadel mit dem Wappen des Landkreises Aichach-Friedberg für die Jacke oder den Anzug durften die ehrenamtlichen Asylhelfer mit nach Hause nehmen.