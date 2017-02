2017-02-15 17:57:00.0

Schrobenhausen Einbrecher-Bande klaut Räder und Zubehör für 60000 Euro

Mountainbikes, Elektrofahrräder und Akkuladegeräte sind in der Nacht zum Dienstag aus einem Fahrradladen in Schrobenhausen gestohlen worden.

Beute im Gesamtwert von etwa 60000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag zwischen 19 und 5 Uhr in einem Fahrradladen in Schrobenhausen gemacht. Laut Polizei handelt es sich wahrscheinlich um eine überörtlich agierende Bande. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Einer der Täter muss über ein Fenster im Obergeschoss in das Gebäude eingestiegen sein. Vermutlich verwendete er eine mitgebrachte Leiter. Vom Obergeschoss aus konnte er sich im Gebäude frei bewegen. Anschließend hebelte er gemeinsam mit seinen Komplizen, die vor dem Gebäude gewartet hatten, eine größere Schaufensterscheibe heraus. Aus dem Werkstatt- und Verkaufsraum wurden 18 hochwertige Mountainbikes und fünf Elektrofahrräder sowie 25 Akkuladegeräte und dazugehörige Displays geklaut.

Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich überwiegend um Räder der Marke Cube und Stevens. Die Täter hatten es offenbar gezielt auf diese Fahrräder abgesehen, da ansonsten nichts durchwühlt und entwendet wurde. Zum Abtransport muss von den Tätern in jedem Fall ein größerer Transporter oder Lkw eingesetzt worden sein. Das Fahrradgeschäft war schon im Juli 2014 bei einem nahezu identischen Einbruch angegangen worden. Auch damals wurden Fahrräder im Wert von mehreren 10000 Euro gestohlen. Die beiden Einbrüche sind Teil einer seit Jahren andauernden bayernweiten Serie von Einbrüchen in Fahrradgeschäften. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter Telefon 08252/89750 erbeten. (AN)