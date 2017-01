2017-01-22 18:30:00.0

Gemeinderat Es geht voran mit dem Baugebiet „Hollenbach West“

Das Baugebiet ist zu groß. Nach einem runden Tisch im Landratsamt hat das Gremium deshalb einige Änderungen im Bebauungsplan beschlossen. Von Katja Röderer

Wie man es möglichst vielen recht macht? Das probiert der Gemeinderat Hollenbach gerade aus. Denn beim Aufstellen des Bebauungsplanes „Hollenbach West“ wollten die Hollenbacher ihre zukünftigen Bauherren auf keinen Fall zu sehr einschränken. Doch dann kamen die Einwände von den Behörden: Vor allem Kreisbaumeister Johannes Neumann und die Vertreter der Bauleitung, Bauordnung und der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes hatten Bedenken geäußert.

Mit ihnen hatten sich Gemeindevertreter und Planerin Susanne Moser-Knoll am Montag an einem runden Tisch zusammengesetzt, wie Bürgermeister Franz Xaver Ziegler jetzt in der Gemeinderatssitzung berichtete. Das Ergebnis dieser Besprechung floss am Donnerstagabend in die Behandlung der öffentlichen Stellungsnahmen ein.

So gab es von der Bauleitplanung vor allem redaktionelle Bedenken, denen Planerin Susanne Moser-Knoll mit den Worten begegnete: „Wir machen das jetzt genau so, wie sie es haben wollen.“ Diskutiert wurde auch über das sogenannte Entwicklungsgebot. Es besagt, dass der Flächennutzungsplan die Entwicklung der einzelnen Flächen vorgibt. Das Baugebiet „Hollenbach West“ überschreitet jedoch die im Flächennutzungsplan verzeichneten Grenzen für Bauland um etwa 20 bis 25 Meter.

Gebäudehöhe bringt Diskussionen

Immer wieder wurde die Gemeinde auf dieses Problem hingewiesen. Der Gemeinderat erklärte, dass Bauland gar nicht parzellenscharf verzeichnet sei und ihr Flächennutzungsplan lediglich eine grobmaschige Planung vorgebe. Der Bebauungsplan müsse daher nicht in allen Einzelheiten dem Flächennutzungsplan entsprechen. Am runden Tisch sei vereinbart worden, den Flächennutzungsplan im Laufe der nächsten Jahre anzupassen, erklärte Bürgermeister Franz Xaver Ziegler in der Gemeinderatssitzung.

Außerdem kritisierten Vertreter der Bauleitplanung und der Unteren Naturschutzbehörde sowie der Kreisbaumeister, dass im Norden des Baugebietes, das am Hang liegt, Häuser mit einer Höhe von bis zu 6,50 Meter gebaut werden könnten.

Der Beschlussvorschlag sah nun also vor, die Gebäudehöhe auf 4,50 Meter zu begrenzen, und auch die Planerin hielt an diesem Vorschlag fest. Nachdem jedoch ein Bauherr schon angefragt hatte, ob es denn nicht auch 4,70 Meter sein dürften, und einige Gemeinderäte Bedenken hatten, ob ein energetisch sparsames Satteldach jetzt noch auf die neu festgelegte erdgeschossige Bauweise passen würde, wuchs die Unsicherheit: Josef Schweizer schlug vor, die Höhe auf 4,70 Meter festzuzurren, und Lucia Bradl fand die Diskussion über gerade einmal 20 Zentimeter eher befremdlich. Manfred Stark schlug einen Kompromiss von einer Gebäudehöhe von 4,60 Meter vor. Am Ende blieb das Gremium aber hart. Mit drei Gegenstimmen einigten sich die Ratsmitglieder darauf: Die Häuser in der nördlichen Bauzeile dürfen maximal 4,50 Meter hoch werden.

Höhensprung wird mit einer Böschung überbrückt

Außerdem soll das Gelände der drei nördlichen Parzellen analog zu den anderen Grundstücken nur leicht über dem Wendehammer liegen. Der Höhensprung wird mit einer Böschung überbrückt. Das soll niedrigere Erdgeschossfußböden ermöglichen.

Die Untere Naturschutzbehörde regte an, die Ausgleichsfläche für das Baugebiet um drei Meter vom Herschbach abzurücken, weil es dann weiterhin möglich wäre, den verrohrten Herschbach wieder zu öffnen. Durch die Ausgleichsflächen verläuft auch eine Gashochdruckleitung der Firma Bayernets mit Begleitkabel, die im Plan lagerichtig verzeichnet sein wird, wie das Unternehmen es gewünscht hatte.

Im vereinfachten Verfahren wird der Bebauungsplan jetzt erneut zwei Wochen ausgelegt.