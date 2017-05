2017-05-25 20:44:00.0

Landkreis Dachau Familienvater setzt sich am Vatertag dreimal betrunken ans Steuer

Ein 53-Jähriger musste seinen Mercedes stehen lassen, nachdem die Polizei ihn mit 2,5 Promille am Steuer erwischt hatte. Daheim setzte er sich in seinen Jaguar.

Nicht gerade glücklich ist der Feiertag für einen 53-jährigen Familienvater aus dem Landkreis Dachau verlaufen. Der Mann fiel am Vatertag gegen 11 Uhr einem Autofahrer auf, als er mit seinem Mercedes extrem langsam und in Schlangenlinien von Petersberg in Richtung Kleinberghofen fuhr.

Eine Streife der Polizei Dachau traf den Mercedes-Fahrer zu Hause an. Laut Polizei war er stark alkoholisiert. Im Auto lagen mehrere ausgetrunkene Weinflaschen. Der Alkotest ergab fast 2,5 Promille. Deshalb musste sich der Mann bei der Polizeiinspektion Dachau einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Die Beamten stellten vorübergehend seine Autoschlüssel sicher und schickten ihn mit dem Taxi nach Hause.

Gegen 14.30 Uhr fiel einer anderen Streife der Dachauer Polizei ein Jaguar mit abgelaufenem TÜV auf. Deshalb kontrollierten die Beamten den Mann. Im Auto entdeckten sie eine leere und mehrere volle Weinflaschen. Da der Alkotest fast 2,5 Promille ergab, nahmen sie den Mann zur Blutentnahme bei der Inspektion mit.

Als der Arzt eintraf, erkannte er den Mann sofort wieder – es war der Mercedesfahrer, dem er zuvor schon Blut abgenommen hatte. Die Beamten behielten nun auch den Schlüssel des Jaguars ein. Zum zweiten Mal an diesem Tag benötigte der 53-Jährige ein Taxi nach Hause.

Dort entschied sich der Fahrer offenbar, seinen Jaguar mit dem Ersatz-Schlüssel abzuholen. Irgendwann stand das Auto jedenfalls nicht mehr dort, wo es die Polizei abgestellt hatte. Deshalb fuhren die Beamten zu dem Mann nach Hause. Dort folgte die dritte Blutentnahme und die Beamten stellten alle Autoschlüssel sicher, die sie fanden. (nsi)