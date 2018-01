2018-01-08 15:33:00.0

Partnerschaft Französische Schüler kommen nach Pöttmes

Seit 35 Jahren besteht die Freundschaft mit La Haye-Pesnel. Am Samstag werden 39 Jugendliche erwartet. Für einige werden noch dringend Gasteltern gesucht Von Vicky Jeanty

Rekordverdächtige 39 französische Schüler und vier Begleitlehrer aus der normannischen Partnerstadt La Haye-Pesnel nehmen am Schüleraustausch teil. Von Samstag, 13. Januar, bis Freitag, 19. Januar, werden die 14- bis 16-Jährigen in Pöttmes zu Gast sein.

Angie Mayer vom Partnerschaftskomitee sagt: „Die Resonanz ist heuer besonders groß.“ Die Vorsitzende freut sich, dass die freundschaftlichen Verbindungen zu dem über 1000 Kilometer entfernten Ort und seinen Bewohnern auch nach 35 Jahren geradezu ein Dauerbrenner sind. Der Schüleraustausch stand von Beginn an im Fokus der partnerschaftlichen Aktivitäten.

Mit diversen Veranstaltungen werden Fahrten und Ausflüge der Schülergruppen mitfinanziert. Dazu gehörte das über viele Jahre ausgerichtete Frühlingsfest, das mittlerweile durch ein besonderes Konzert „ersetzt“ wurde. Beliebt ist nach wie vor das Marktfest. Bekanntlich fließt ein Teil der Einnahmen an das Partnerschaftskomitee zurück.

Das Programm wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem Komitee und der Pöttmeser Schule ausgearbeitet. Ausflüge nach Aichach, Dachau, München, Oberammergau und Augsburg sind vorgesehen. Die Schüler bekommen gegebenenfalls Führungen in französischer Sprache. Am Montag, 15. Januar, steht Pöttmes auf dem Programm. Die jungen Leute besichtigen die Schule und werden von Bürgermeister Franz Schindele begrüßt.

Aus Platzgründen ist es aufgrund der hohen Schülerzahl aus Frankreich nicht möglich, die deutschen Freunde an den Fahrten im Bus teilnehmen zu lassen. Die Rekordbeteiligung heißt auch, dass bis dato noch nicht alle Schüler in einer deutschen Gastfamilie untergebracht sind. „Für sieben Buben zwischen 13 und 14 Jahren suchen wir dringend noch Plätze“, sagt Angie Mayer. Lehrer Martin Häusler hat einen Großteil der jungen Franzosen in den Familien untergebracht, deren Kinder im April zum Gegenbesuch nach La Haye-Pesnel fahren werden.

Im August empfangen die Pöttmes ihre Freunde aus der Normandie. 160 haben sich bereits angemeldet. „Über 80 Prozent von ihnen sind Freunde und Bekannte, die immer wieder kommen“, sagt Angie Mayer. Eine logistische Mammutaufgabe, alle unterzubringen. Mit dem ihr eigenen Optimismus geht die langjährige Vorsitzende zum wiederholten Male diese Herausforderung an. Bei den Partnerschaftskomitee-Neuwahlen 2019 wird sie sich allerdings nicht mehr zur Wahl stellen. „Bis dahin will ich das Haus gut bestellt hinterlassen.“ (vj)

Kontakt Wer einen französischen Gastschüler in der Zeit vom 13. bis 19. Januar aufnehmen möchte, kann sich bei Angie Mayer melden, Telefon 08253/6827.