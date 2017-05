2017-05-10 13:35:00.0

Neueröffnung Hier sollen sich die Gäste daheim fühlen

Im Café Dahoam in der Aichacher Steubstraße sind Kinder und Hunde willkommen. Draußen gibt’s mehr Plätze.

Der Raum ist viel heller und wirkt dadurch größer. Seit 1. Mai hat das Café Dahoam in der Steubstraße in Aichach geöffnet. An das ehemalige Café Pino erinnert noch manches und doch wirkt alles ganz anders. Daheim fühlen sollen sich die Gäste. Das ist das Ziel von Pächterin Patricia Hullah. Damit ihr Café Dahoam gemütlich wird, arbeitet sie mit hellen Farben und Dekoration. Die neuen Tische und Stühle sind aus hellem Holz, ebenso wie die umstrukturierte Theke. Um mehr Platz im Raum zu schaffen, ist die Theke schmaler geworden und zwei Tische stehen davor. Dadurch wirkt der Raum optisch breiter und offener.

Die Lounge, der Extra-Raum im hinteren Bereich des Cafés, gibt es nicht mehr. Der Durchgang ist zugemauert und der Raum wird jetzt von der daneben liegenden Rechtsanwaltskanzlei genutzt. Bei genauerem Hinsehen fällt dem Besucher auf, dass Pächterin Hullah immer wieder kleine eigene Nuancen gesetzt hat. Zum Beispiel findet sich das Logo vom Café Dahoam, eine dampfende Kaffeetasse, nicht nur auf der Speisekarte wieder. Auch auf den Rückseiten der Stuhllehnen ist es zu finden.

Die 45-jährige gelernte Hotelfachfrau ist zufrieden mit dem Umbau: „Beim Konzept habe ich das Thema Zuhause für die Besucher aufgegriffen. Herausgekommen ist ein kleines schnuckeliges Café.“

Für Kinder gibt es eine eigene Ecke mit kleinem Tisch und Stühlen und bunten Bildern an der Wand. In der Damentoilette gibt es einen Wickeltisch. Und auch an die Vierbeiner hat Hullah gedacht: Sie haben eine eigene „Futterstation“. Zusätzlich zur neuen Außenbestuhlung in der Steubstraße will die 45-Jährige auch auf der Seite am Danhauserplatz wieder bestuhlen. Langjährige Stammgäste werden sich erinnern, dass es auch im früheren Café Kögl, dem Vorgänger des Pino, auf dieser Seite eine Außenbestuhlung gab. Diese Idee greift Hullah wieder auf. Ihr Küchenchef ist Stefan Rosenberger, sein Stellvertreter ist Michael Hartmann. Als Vollzeitkraft arbeitet Claudia Frömmel im Café. Hullahs Team setzt auf regionale Produkte.

Vor zehn Jahren verpachtete Ernst Kögl das Aichacher Traditionskaffeehaus, von vielen auch als Wohnzimmer der Aichacher bezeichnet, nach rund 100 Jahren in Familienhand. Nach dem Krieg funktionierten die Amerikaner das Café zu ihrem Klub um. Legendär sind die Tanzcafé-Zeiten, in dem sich über die Jahre viele Paare kennengelernt haben. Zehn Jahre lang führte Gerlinde Kaas das Haus als Pino. (drx)

Neue Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 8.30 bis 23 Uhr, Freitag 8.30 bis 1 Uhr, Samstag 9 bis 14 und 18 bis 1 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr.