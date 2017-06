2017-06-26 06:55:00.0

Veranstaltung Ihr Garten ist ihr Herz

Ursula Fischer öffnet in Adelzhausen für die Besucher nicht nur ihre Gartentür. Sie erzählt auch, was er für sie bedeutet

Aichach-Friedberg Schwierig zu finden war diese Adresse nicht, denn bereits der Gartenzaun ist üppig mit Blumen dekoriert und lässt damit schon von weitem einen Gartenliebhaber vermuten. Mit einem getöpferten Schild „Ullas Garten“ wurden die Besucher am Eingang des Hauses im Buchenweg 3 in Adelzhausen empfangen. Dahinter verbirgt sich ein von Ursula Fischer liebevoll gestalteter Garten, der in fast jeder Ecke etwas Interessantes bereithält. Er war eine von drei Anlaufstationen im nördlichen Landkreis beim gestrigen Tag der offenen Gartentür.

Alter Baumbestand, Gartenhütte, Pool, Teich, Hochbeete, Blumen, Grill, Pflanzen, angelegte Wege und Einfassungen und viele Dekorationsartikel machen diesen Flecken Erde in Adelzhausen zu einem kleinen Entspannungsparadies. Die gebürtige Kölnerin, die seit drei Jahren in Adelzhausen wohnt, aber bereits vorher viele Jahre mit ihrer Familie im Landkreis Aichach-Friedberg ansässig war, freute sich, ihr Gartenglück mit interessierten Gartenbesuchern zu teilen. An ihre Tochter hat sie das „Garten-Gen“ vererbt. So signalisierte die gesamte Familie Fischer den Besuchern am Sonntag, dass ihre Kreativität bei der Gartengestaltung noch lange kein Ende hat.

Der immer wieder einsetzende Regen hielt die zahlreichen Besucher am Sonntag zum „Tag der offenen Gartentür“ nicht davon ab, sich vielleicht selbst die eine oder andere Idee für das eigene Gartenrefugium zu holen. Auf ihrem Gästebuch hat Ursula Fischer ein Zitat verwendet, dessen Verfasser ihr nicht bekannt ist, das allerdings laut eigener Aussage gut zu ihr passt. „Der mich kennen lernen will, der muss meinen Garten kennen, denn mein Garten ist mein Herz“.

Die Gelegenheit, Gartenparadiese kennenzulernen nutzten Interessierte auch im Pöttmeser Schulgarten und im Garten von Ursula Higl in Rehling (wir berichteten bereits im Vorfeld). (if)