Aichach-Friedberg Kritik an Billigfleisch bei Aldi: Wütender Facebook-Post geht viral

600 Gramm Fleisch für weniger als zwei Euro - das geht gar nicht, meint Dominik Boisen und macht seiner Wut über Billigfleisch auf Facebook Luft. Zehntausende stimmen ihm zu. Von Sandra Liermann

Dominik Boisen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist empört. Grund der Aufregung: das BBQ-Nackensteak von Aldi Süd. Genauer gesagt ist es der Preis, den der Discounter für 600 Gramm des marinierten Schweinenackensteak verlangt, über den Dominik Boisen sich aufregt - 1,99 Euro.

In einem Facebook-Post macht Dominik Boisen seiner Wut Luft. "Weniger als zwei Euro für mehr als ein halbes Kilo Fleisch. Wenn man die Marinade, die Plastikverpackung und die Tamponage, den Transport und die sonstigen Logistik- und Dienstleistungskosten aller am Produkt Beteiligten - vom Bauern, über den Schlachthof, bis hin zum Verkaufspersonal im Laden - abzieht und dann noch berücksichtigt, dass Ihr bei der ganzen Geschichte sicherlich nicht drauf legt, sondern am Ende auch noch eine Marge übrig bleibt, kann man sich in etwa ausrechnen, was bei Euch das Fleisch 'wert' ist, das am Ende auf dem Teller liegt", schreibt er. Von "preiswert" könne bei diesem Angebot keine Rede mehr sein, meint Boisen: "Das ist einfach nur billigster Dreck, für dessen Produktion alles und jeder bis zum Anschlag ausgebeutet wurde - am meisten die, die sich am wenigsten wehren können: die Tiere."

Hier sehen Sie Dominik Boisens Facebook-Post:

Hallo ALDI, diese Woche habt Ihr BBQ Nackensteak im Angebot. 600 g mariniertes Schweinenacken-Steak für 1,99 €. Weniger... Pubblicato da Dominik Boisen su Mercoledì 17 maggio 2017

Mit dem Thema scheint Dominik Boisen einen Nerv getroffen zu haben: 55.000 Reaktionen gab es bis zum frühen Dienstagabend auf Facebook, mehr als 17.000 Mal wurde sein Post geteilt. Und in mehr als 3500 Kommentaren drücken die allermeisten ihre Zustimmung zu Boisens Kritik aus.

Aldi Süd verweist auf Initiative für nachhaltige Fleischerzeugung

Aldi Süd meldete sich selbst erst nach zehn Tagen zu Wort - nachdem der Post auf der Facebook-Seite des Discounters verborgen worden war. Aldi Süd begründete das mit einem Verstoß gegen die Netiquette, wollte sich aber dennoch äußern. Das Unternehmen schrieb: "Wir wissen, dass wir als einer der führenden Discounter die Aufgabe haben, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen – dies gilt nicht nur in Bezug auf Menschen und unsere Umwelt, sondern auch für den Umgang mit Tieren." Daher engagiere sich der Discounter in der "Initiative Tierwohl", einem Zusammenschluss von Unternehmen und Verbänden aus Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Einzelhandel, der sich für tierartgerechte und nachhaltige Fleischerzeugung einsetzt.

Dominik Boisen reicht das nicht. Bei dieser Initiative handele es sich "um nicht mehr als eine 'Schönheitskorrektur', einen kosmetischen Eingriff, der die wesentlichen Mängel und Missstände der Fleischindustrie unberührt und weiter fortbestehen lässt", schreibt er auf Facebook. Das eigentliche Problem sei ein anderes, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt: "Durch solche Angebote entsteht doch beim Verbraucher der Eindruck, dass Fleisch so billig sein muss", sagt er. "Auch wenn es pathetisch klingt: Da bleibt die Wertschätzung gegenüber dem Leben auf der Strecke. Es ist nicht einfach nur ein Produkt, sondern ein Tier, das dafür gestorben ist. Das sollte nicht zu Billigstpreisen verramscht werden."

Der Deutsche Tierschutzbund bekräftigt Boisen in seiner Kritik, auch der Bayerische Bauernverband stimmt öffentlich ein. Zahlreiche kleinere Tierschutz-Organisationen und Verbände haben Boisen auf Facebook gedankt: "Danke. Endlich spricht mal jemand dieses Thema an, wir haben überhaupt keine Chance gegen übermächtige Großkonzerne", zitiert er aus einer Zuschrift.

Gegenargument: Manchen Familien fehlt es an Geld für teures Fleisch

Einige Facebook-Nutzer erwidern auf Boisens Kritik, dass es in manchen Familien schlicht an Geld fehle, um teureres Fleisch zu kaufen. Ein Nutzer schreibt zum Beispiel: "Rechne mal die Kosten für einen Grillabend mit einer vierköpfigen Familie mit allem drum und dran zusammen. Da ist man heutzutage auf die Billigangebote fast schon angewiesen, wenn man den Rest der Woche nicht hungern will."

Boisen hat für solche Argumente kein Verständnis: "Runtergebrochen hieße das ja, dass Armut ein Rechtfertigungsgrund ist, um Tiere quälen zu dürfen." In einer Industrienation wie Deutschland müsse das nicht sein, sagt er. "Ich will ja nicht den sozial Schwachen ans Bein pinkeln. Ich will nicht denen einen Vorwurf machen, die vielleicht wirklich kein Geld haben." Deswegen kritisiere er zuallererst auch die Anbieter solcher Angebote - und nicht die Verbraucher, die 600 Gramm Nackensteak zum Preis von 1,99 Euro kauften.

Auch wenn Dominik Boisen sich in seinem Facebook-Post explizit an Aldi Süd wendet, richtet sich seine Kritik auch an andere Billig-Supermärkte. "Man muss fair sein: Ich habe mir zwar Aldi rausgepickt, aber die anderen Discounter sind nicht besser", sagt Boisen. "Nur weil Aldi das jetzt abkriegt, heißt das ja nicht, dass die anderen ihre Hände in Unschuld waschen." Doch ob sich durch seine öffentliche Kritik langfristig etwas an den Fleischangeboten der deutschen Discounter ändert? "Daran habe ich meine Zweifel", sagt er. "Ich bin nicht naiv. Der Hype dauert noch 72 Stunden, dann redet keiner mehr über das Thema."

Langfristig will Dominik Boisen Verbraucher zum Umdenken bewegen

Dennoch hofft er, langfristig vielleicht den einen oder anderen Verbraucher zum Umdenken bewegen zu können. "Es geht gar nicht so sehr darum, wo man sein Fleisch kauft, sondern wie viel man davon kauft und konsumiert." Seine Hoffnung wäre, erklärt er, dass der ein oder andere sich beim nächsten Mal vor der Kühltheke überlegt, ob er tatsächlich schon wieder Fleisch kaufen wolle. "Die Menschen sollten bewusster konsumieren. Es muss nicht zwingend immer Fleisch auf dem Teller liegen."

Boisen betont, dass er selbst Fleisch esse und sich nicht vegetarisch ernähre. "Ich bin niemand, der mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend läuft. Ich möchte niemanden bevormunden, jeder kann essen was er will. Aber die Freiheit beim Konsum hört dort auf, wo die Freiheit von anderen betroffen ist - das kann auch die von Tieren sein."

