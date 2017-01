2017-01-17 16:28:00.0

Polizeireport Dasing Lastwagen gegen Lastwagen: Unfallfahrer flüchtet

Die Polizei sucht den Fahrer eines bulgarischen Lkw, der am Montag gegen 5.10 Uhr einen Unfall auf dem Parkplatz einer Tankstelle in Dasing verursacht hat.

Der Brummifahrer war beim Rückwärtsfahren gegen einen anderen Lkw gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Beide Fahrer stiegen aus und besahen sich den Schaden. Der Mann am Steuer des bulgarischen Lkw stieg dann in sein Fahrzeug ein und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien, Versicherung etc. zu hinterlassen. An beiden Lastwagen entstand je ca. 2000 Euro Sachschaden. Das Kennzeichen des flüchtenden Lkw ist bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1711 zu wenden. (AN)