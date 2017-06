2017-06-16 20:57:00.0

Polizei Pärchen in Mering bei Diebstahl erwischt

Geschäftsinhaberin ertappt die Täter beim Versuch, Bargeld aus der Ladenkasse zu nehmen. Eine Fahndung bleibt erfolglos.

Am Mittwochmittag ertappte eine Geschäftsinhaberin aus Mering ein Pärchen bei dem Versuch, Bargeld aus der Ladenkasse zu stehlen. Die 60-Jährige konnte den Diebstahl gerade noch verhindern, doch die Täter flüchteten. Die Meringerin meldete den versuchten Diebstahl der Polizei. Sie gab an, dass es sich bei dem Pärchen um einen etwa 40-jährigen, 1,80 Meter großen Mann handelte. Die Frau sei etwa genauso alt und 1,65 Meter groß. Ob die Täter im Auto unterwegs waren, wusste die 60-Jährige nicht. Eine anschließende Fahndung in Mering blieb erfolglos. (AN)