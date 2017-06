2017-06-29 18:05:00.0

Polizei Friedberg Polizei fasst drogensüchtigen Dieb

Die Polizei Friedberg meldet einen Fahndungserfolg.

Am Samstag um 20 Uhr entwendete ein Mann eine Handtasche aus einem Lebensmittelgeschäft in der Friedberger Ludwigstraße. Die Tasche wurde noch am selben Tag in der Friedberger Ach gefunden. Es fehlte das Bargeld in Höhe von 200 Euro, die restlichen Gegenstände waren noch vorhanden. Das Geschäft konnte der Polizei ein sehr gutes Foto vorlegen, das den Mann beim Diebstahl zeigt. In dem Laden sind Überwachungskameras installiert, die den Kassenbereich im Visier haben. Der Täter ist drogenabhängig und polizeibekannt. Als die Beamten den 37-Jährigen aufsuchten, gab er den Diebstahl zu. Das Geld hatte er bereits zur Finanzierung seiner, wie die Polizei sagt, „erheblichen Sucht“ ausgegeben.