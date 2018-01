2018-01-20 11:00:00.0

Generalversammlung SCG bereitet sich auf Jubiläum vor

Der 500 Mitglieder zählende Griesbeckerzeller Verein feiert im Sommer sein 70-jähriges Bestehen. Moderater Sparkurs macht sich beim Kassenstand bemerkbar.

Ein Jubiläum steht in diesem Jahr beim SC Griesbeckerzell an: Der Verein aus dem Aichacher Stadtteil wird 70 Jahre alt. Am Wochenende, 30. Juni und 1. Juli, wird gefeiert. Das wurde bei der Generalversammlung bekannt gegeben, zu der rund 60 Zuhörer kamen.

Vorsitzender Wolfgang Kopp dankte unter anderem den vielen Helfern des vergangenen Jahres, den Vorstandsmitgliedern und den Sponsoren. Im SCG sind derzeit 516 Mitglieder registriert. Davon 346 männlich, 170 weiblich und 27 Ehrenmitglieder. Der ersten und zweiten Fußball-Mannschaft mit ihren Trainern Metin Bas und Manuel Bogedain wünschte Kopp viel Erfolg in der Rückrunde.

Kassenwart Stefan Huber teilte mit, wie es um die Finanzen bestellt ist: Den Einnahmen im unteren sechsstelligen Bereich standen im vergangenen Jahr Ausgaben im fünfstelligen Bereich gegenüber. Beifall erhielt er, als er den neuesten Kassenstand bekannt gab. Umsatzsteigerungen im Vereinsheim und bei Veranstaltungen, die Steigerung des Beitrages des Fördervereines und ein moderater Sparkurs der Vereinsführung hätten zu diesem Ergebnis geführt, sagte Huber. Die Kassenprüfer Klaus Bleis und Franz Reismüller bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Die Versammlung entlastete die Kassenführung einstimmig.

Schriftführerin Martina Mahl gab einen Überblick über die Vorkommnisse 2017: Vier Mal sammelte der Verein Altpapier in Griesbeckerzell und Hiesling. Das Fußballcamp mit der Schanzer Fußballschule des FC Ingolstadt fand großen Anklang und findet heuer vom 6. bis 10. August statt. Der SCG will sich auch heuer für das Aichacher Stadtfest bewerben. Als einziger Ortsteilverein war er beim 100. Jubiläum des BC Aichach dabei.

Die BCA’ler dankten den SCG-Vereinsvertretern herzlich für den Besuch. Gab es im vergangenen Jahr eine „Italienische Nacht“, wird es heuer ein Weinfest geben. Weitere Aktionen waren ein „Entenessen“ im Herbst und die „Pizza-Tage“ bei mehreren Heimspielen des SCG. Das Vereinsheim wird gerne auch für private Feiern genutzt. Am Zeller Adventsmarkt beteiligte sich der SCG mit einem Stand. Der Erlös dient caritativen Zwecken. Gut besucht war erneut die Weihnachtsfeier des Gesamtvereins. Sie wird mehr und mehr zur Feier der Aktiven.

Aus den Reihen der Zuhörer kam der Wunsch auf, dass der SCG bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer wieder Fernsehabende anbieten soll. Ein neuer Fernseher sei dringend nötig. Alternativ solle der Beamer wieder einsatzfähig gemacht werden. Kopp versprach, dass in der nächsten Ausschusssitzung darüber beraten werden soll.

Simone Gastl berichtete von AH-Aktivitäten außerhalb des Spielfelds wie Abschlussfeier, Vatertags-Marsch und Muttertags-Essen.

Unter den Zuhörern waren Bürgermeister Klaus Habermann, Sportreferent Raymund Aigner, die Ehrenvorsitzenden Günter Fischer und Werner Stief, die Ehrenmitglieder sowie fast alle Vorsitzenden der Zeller Vereine.

Habermann bedankte sich im Namen des Stadtrates bei den vielen ehrenamtlich engagierten Menschen, die in den Vereinen tätig sind. Ein Dank ging an Sophie und Günter Fischer für die Organisation des alljährlichen Fußballcamps im Sommer. Die jährlichen Zuschüsse der Stadt von 300000 bis 350000 Euro seien auch in Zukunft sicher, so Habermann.

Aigner hob den Jugendlichen-Anteil von 37 Prozent beim SC Griesbeckerzell hervor. Er wies auf zwei Veranstaltungen des Sportverbandes hin: das F2- und E2-Turnier in der Grundschule Nord und den Ball des Sports am 3. Februar in der Aichacher TSV-Turnhalle. (gfi)