Halbzeit im Rathaus Schiltbergs Bürgermeister hat es mit drei großen Projekten zu tun

Josef Schreier genießt viel Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Arbeit hat sich in seinen 17 Amtsjahren verändert. Ob er noch einmal antritt, lässt er offen Von Gerlinde Drexler

Fest im Sattel sitzt Josef Schreier nach 17 Jahren als Bürgermeister von Schiltberg. Einer Gemeinde mit knapp 2000 Einwohnern. Geändert hat sich über die Jahre vor allem die Zahl der Stunden, die Schreier in sein Ehrenamt steckt. Die Arbeit sei immer umfangreicher und bürokratischer geworden, sagt der 57-Jährige. Gestiegen ist auch die Zahl der Bauvorhaben, die die Gemeinde umsetzt. Aktuell laufen drei große Vorhaben mehr oder weniger parallel.

Fast fertig ist das Bürgerhaus. Die Gemeinde kaufte die ehemalige Gaststätte und wandelte das Gebäude unter viel ehrenamtlichem Einsatz der Bevölkerung im Laufe des vergangenen Jahres in ein Bürgerhaus um. Ein Engagement, über das sich Bürgermeister Schreier freut. Ebenso wie darüber, dass die Gemeinde einen guten Betreiber für die Gaststätte fand und die Lokalität von der Bevölkerung und den Vereinen gut angenommen wird.

Das Bürgerhaus ist Teil des neuen Gemeindezentrums, für das neben der Turnhalle gerade die ersten Arbeiten beginnen. Der Bürgermeister mit einem Schmunzeln: „Das Bürgerhaus ist noch gar nicht ganz fertig, da fangen wir schon die nächste große Sache an.“

Die „große Sache“ ist das neue Feuerwehrhaus, in dem auch die Gemeindeverwaltung untergebracht werden wird. Die ersten Arbeiten auf dem Gelände haben bereits begonnen. Bis Weihnachten soll der Rohbau stehen. 600000 Euro hat die Gemeinde heuer für den Bau im Haushalt eingeplant.

Viele Termine im Kalender des Bürgermeisters haben mit dem dritten großen Projekt zu tun: dem neuen Baugebiet „Schiltberg-Nord“. Noch vor der Sommerpause des Gemeinderates hofft Schreier, die Satzung beschließen zu können. Im Frühjahr, so das Ziel, sollen die Erschließungsarbeiten beginnen. Auf Empfehlung der Fachleute „streckt“ die Gemeinde die Arbeiten für das neue Baugebiet etwas. Sie werden zwar heuer noch ausgeschrieben, aber erst im kommenden Jahr umgesetzt. Wäre die Umsetzung noch heuer, dann würde das die Gemeinde wegen der hohen Auslastung der Firmen teurer kommen, erklärt der Bürgermeister den Hintergrund.

Weitere große Maßnahmen sind die Straßensanierungen, die gerade in den beiden Ortsteilen Rapperzell und Ruppertszell laufen. Im kommenden Jahr ist geplant, die Straßen in Allenberg zu sanieren. Voraussichtlich noch heuer werden dafür die Aufträge vergeben werden. Eine Maßnahme, die schon ein paar Jahre auf Umsetzung wartet, ist der Kauf eines neuen Feuerwehrautos. „Seit fünf Jahren liegt der Antrag da“, sagt Schreier. Aber: „Wir hätten vorher kein Auto kaufen können, weil es im Feuerwehrhaus keinen Platz hat.“ Momentan laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibung. Auch hier hat die Gemeinde Unterstützung aus der Bevölkerung. Schreier dazu: „Wir haben innerhalb der Feuerwehr sehr aktive Leute, die die Vorbereitung organisieren.“

Ob er in drei Jahren noch einmal kandidieren will, macht der Bürgermeister von seiner Gesundheit abhängig. Was ihm an seinem Amt gefällt, ist, dass er etwas gestalten kann. Um den steigenden Arbeitsumfang aufzufangen, reduzierte Schreier im Laufe der Jahre immer weiter seine Arbeitszeit beim Studentenwerk in München auf zuletzt 14 Stunden pro Woche. Seit vorigem Jahr hat er die Arbeit dort ganz aufgegeben und ist jetzt freischaffend tätig. Das macht ihn zeitlich flexibel.

Viel Lob hat der 57-Jährige für die gute Zusammenarbeit mit seinen Stellvertretern und dem Gemeinderat. Einen wesentlichen Grund dafür sieht Schreier darin, dass es im Gemeinderat keine Fraktionen und keinen Fraktionszwang gibt. Ein weiterer Grund in seinen Augen ist: „Wenn man merkt, dass bei einem Thema noch Klärungsbedarf ist, dann vertagen wir es eher, als um jeden Preis abzustimmen.“